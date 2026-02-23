lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 12:50
Soberanía.

A 122 años de la presencia argentina en la Antártida: la historia de un coronel que vivió en el hielo

A 122 años de presencia argentina en la Antártida, el coronel retirado Orlando Rubén Interlandi relató su experiencia en el continente blanco.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
A 122 años de la presencia argentina en la Antártida: la historia de un coronel que vivió en el hielo

A 122 años de la presencia argentina en la Antártida: la historia de un coronel que vivió en el hielo

Un destino en el extremo sur del planeta

Interlandi integró una campaña antártica y cumplió funciones en la Base Belgrano II, una de las estaciones más australes del país. La base se ubica a más de 1.300 kilómetros del Polo Sur y registra temperaturas bajo cero durante gran parte del año.

En diálogo con Canal 4, describió el aislamiento, la noche polar y la intensidad de los vientos. Explicó que durante el invierno no existen vuelos ni evacuaciones posibles, lo que obliga al personal a resolver cualquier situación con los recursos disponibles en el lugar.

Embed - Desde Jujuy, la historia de un coronel que vivió en la Antártida

La fecha que marcó la historia argentina

El 22 de febrero de 1904 Argentina tomó posesión formal de la estación meteorológica instalada en la isla Laurie. Desde entonces funciona de manera ininterrumpida la Base Orcadas, considerada la más antigua del país en el continente blanco.

Interlandi recordó que aquella decisión consolidó la presencia argentina en la región antártica y abrió el camino a futuras campañas científicas y militares.

Ciencia, disciplina y vida cotidiana en el hielo

Durante su estadía, el coronel participó en tareas de apoyo logístico a investigaciones científicas. En la base se desarrollan estudios sobre geomagnetismo, atmósfera, glaciología y capa de ozono. El personal militar garantiza funcionamiento, abastecimiento y seguridad.

El ex antártico relató jornadas con temperaturas extremas y ráfagas que superan los 200 kilómetros por hora. También mencionó la observación de auroras australes y la convivencia permanente con un grupo reducido de compañeros.

Un libro que nació de la experiencia

Tras regresar al continente, Interlandi escribió Antártida, Vivencias en las fraguas del hielo, obra en la que reunió testimonios, datos históricos y anécdotas personales. El proceso de investigación y redacción se extendió durante varios años.

El libro aborda la evolución de la presencia argentina en la Antártida, el valor estratégico del territorio y los desafíos que enfrentan quienes integran cada campaña anual.

122 años de presencia ininterrumpida

Argentina mantiene bases permanentes y temporarias en el continente blanco, con participación de fuerzas armadas y científicos. El trabajo se articula a través del Instituto Antártico Argentino, organismo que coordina investigaciones y proyectos.

En el aniversario número 122, la voz de Orlando Rubén Interlandi aportó un testimonio directo sobre la vida en el hielo, el compromiso institucional y la continuidad histórica que marca la presencia argentina en la Antártida.

