miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 21:04
Historia.

Recorrió todos los países del mundo y cerró su viaje en la Antártida: la travesía de Nicolás Pasquali

Tras años de viaje, Nicolás Pasquali regresó a la Argentina y en diálogo con Canal 4, compartió anécdotas y reflexiones sobre culturas y el sentido de viajar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Nicolás Pasquali.

Nicolás Pasquali.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

Fueron ocho años y medio de viaje, así que estoy muy contento de ya estar de vuelta acá en Buenos Aires, en mi casa, descansando. Me la pasé genial, hubo momentos difíciles, pero lo pasé bárbaro. Ustedes fueron parte del viaje, porque me acompañaron desde Senegal cuando hicimos una nota, así que les estoy muy agradecido”, recordó.

“Somos todos iguales”: lo que le dejó conocer el mundo

Más allá de los paisajes y las culturas, Pasquali aseguró que lo que más lo marcó fueron las personas que conoció a lo largo del camino.

Lo que más me llevo es que hice un montón de amistades en todo el mundo. Somos todos iguales: no importa si uno es negro, asiático o blanco, a todos nos gusta comer bien, dormir, enamorarnos. No importa qué cultura o religión tengas, todos queremos lo mismo. Esa es la conclusión final del viaje”, reflexionó.

Nicolás Pasquali en la Antártida.
Nicolás Pasquali en la Antártida.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

En ese sentido, explicó que viajar le permitió derribar prejuicios y comprender que las diferencias culturales no separan tanto como se cree.

Invitaciones inesperadas y destinos fuera del mapa turístico

El recorrido por casi todos los países del mundo le abrió puertas impensadas. Hoy, ya de regreso, Pasquali sigue recibiendo invitaciones poco habituales.

Ahora en marzo me voy a Siria porque tengo un casamiento, antes voy a dar una conferencia en Turquía y después voy a visitar una zona de guerra a la que me invitó el gobierno de Azerbaiyán. Nos invitan a 15 personas que somos de las más viajadas del mundo. Viene un japonés, un chino y me invitaron a mí. Son cosas raras que te deja haber estado en todas partes, invitaciones poco habituales que no te pasarían de otra manera”, contó.

El cierre del viaje en la Antártida: “No se trata de tachar países”

La Antártida fue el broche de oro de su travesía. Aunque no cuenta como un país, decidió llegar hasta allí como parte de su experiencia personal.

Nicolás Pasquali en la Antártida.
Nicolás Pasquali en la Antártida.

Nicolás Pasquali en la Antártida.

Muchos me decían: ‘¿para qué fuiste a la Antártida si no cuenta como país?’ Pero no se trata de tachar lugares de una lista. No es un checklist de supermercado. Yo fui a Roma 38 veces porque me gusta, no porque tenga que sumar o restar países. Se trata de aprender, de disfrutar, de entender la fauna, la flora, la cultura. Cada viaje se vive distinto”, explicó.

Sobre la experiencia en el continente blanco, agregó: “Fue increíble atravesar el pasaje de Drake y poder estar ahí. Lo que me molestó fue ser el único argentino en el barco. Estamos tan cerca de la Antártida y, sin embargo, había japoneses que viajaron miles de kilómetros. Nosotros nos quejamos de que está lejos, cuando la tenemos mucho más cerca de lo que creemos”.

Cómo financió ocho años y medio de viaje

Una de las preguntas que más recibe Pasquali tiene que ver con cómo logró sostener económicamente un viaje tan extenso. Él mismo lo explicó en la entrevista.

Yo armé un sistema financiero que me permitió financiar estos últimos nueve años. Hoy trabajo como asesor financiero para que más gente pueda hacerlo también. No es magia: es organización, planificación y entender cómo invertir para poder viajar o cumplir proyectos personales”, afirmó.

Embed - Nicolás Pasquali – viajero

