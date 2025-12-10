Cómo tramitar el permiso de viaje para menores en Jujuy: precios, modalidades y documentos

Permiso de viaje para menores en el Registro Civil de Jujuy

Permiso de viaje con menores

Con la llegada de las vacaciones y el aumento de viajes dentro y fuera del país, muchas familias necesitan tramitar el permiso de viaje para menores de edad, un requisito obligatorio cuando los niños, niñas o adolescentes se trasladan sin uno o ambos padres. Estos permisos son exigidos en fronteras , en aeropuertos, en terminales terrestres y en controles de ruta , por lo que es fundamental conocer sus diferencias y cómo obtenerlos.

La legislación argentina distingue varios tipos de autorizaciones:

Si el menor viaja con su mamá o papá, se necesita la autorización expresa del otro progenitor . El permiso debe indicar destino, fecha y medio de transporte.

En este caso, el menor necesita permiso firmado por ambos padres , autorizando específicamente a la persona adulta que lo acompañará.

3. Viaje sin acompañantes (adolescentes)

Para vuelos o viajes terrestres donde el menor se traslada solo, se necesitan también autorizaciones de ambos padres, con especificación de que el menor viaja “sin acompañante”.

Todos los permisos deben estar firmados y certificados ante autoridad competente: escribano, juez de paz o Registro Civil.

Viajes dentro de Argentina vs. viajes al exterior

Los requisitos cambian según el destino:

Viajes dentro del país

– Solo se necesita la autorización si el menor no viaja con ambos padres.

– Debe presentarse DNI y la constancia del permiso.

Viajes al exterior (ej. Chile, Bolivia, Brasil, Perú)

– La exigencia es más estricta.

– Además del permiso, se debe acreditar filiación con partida de nacimiento o libreta de familia.

– Los permisos deben contar con certificación legal válida y, en caso de ser digitales, con validación QR o sistema de firma electrónica.

Dónde tramitar los permisos en Jujuy

Oficinas del Registro Civil que realizan este trámite:

Central: de Belgrano 1083 - S.S. de Jujuy / Perico / Monterrico / El Carmen

San Pedro / Libertador Gral. San Martín / Tilcara / La Quiaca / Humahuaca

Días y horario: de Lunes a Jueves de 7.30 a 12.00 hs - Sin turno previo

Escribano público

Es la vía más rápida, especialmente para urgencias o viajes confirmados a último momento.

Dirección Nacional de Migraciones

Solo para permisos vinculados a viajes internacionales, pero se solicita turno previo.

Consulados

Si uno de los padres vive en el exterior, puede firmar la autorización allí.

Documentación que se debe presentar

Para iniciar el trámite se necesita:

DNI del menor.

DNI de los padres o tutores legales.

Partida de nacimiento o documentación que acredite filiación.

Datos completos del adulto acompañante (si corresponde).

Información del viaje: destino, fechas, transporte.

Para que menores de 13 años puedan viajar dentro del país

El menor debe contar con DNI actualizado y copia + partida de nacimiento (actualizada que se requiere en el Registro Civil)

Si viaja con mamá: papá presenta DNI y copia

Si viaja con papá: mamá presenta DNI y copia

Si viaja con otra persona: permiso firmado por ambos padres, DNI y copia

Para que mayores de 13 años puedan viajar dentro del país

DNI actualizado y copia del menor.

Partida de nacimiento (actualizada)

DNI y Fotocopia de mamá o papá que autoriza.

Tramitar con tiempo los permisos para evitar inconvenientes.

Demora mínima del trámite: 24 horas - Tarifa $ 9.000 (estimativo)

Cuánto cuesta tramitar un permiso en Jujuy

Los costos varían según el lugar y tipo de certificación:

En Registros Civiles: – Entre $4.000 y $6.000 , según actualización tarifaria.

En escribanías privadas: – Dependiendo del tipo de permiso y cantidad de firmas. – El valor aumenta si se requiere traducción o certificación adicional.

Digitales (TAD / Argentina.gob.ar): – Algunos trámites pueden iniciarse sin costo, pero la firma certificada se abona al finalizar.

Un trámite obligatorio para evitar demoras y rechazos

Los permisos de viaje para menores no solo son obligatorios, sino que también evitan inconvenientes en controles fronterizos, embarques y rutas. Realizarlos con anticipación garantiza un viaje seguro, especialmente para quienes planean viajar a Chile por el Paso de Jama o realizar trayectos aéreos durante las vacaciones.