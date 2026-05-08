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8 de mayo de 2026 - 10:34
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Tras el fuerte choque sobre Ruta 66 a la altura del barrio Alto Comedero, el fiscal Alejandro Maldonado confirmó que hay dos personas fallecidas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Asimismo, dio a conocer que las dos hijas de la pareja fallecida también fueron trasladadas hacia el hospital capitalino.

Dos muertos y tres heridos

De acuerdo con la información confirmada por el fiscal Alejandro Maldonado, el conductor y una mujer que era acompañante en el auto, fallecieron como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, el conductor de la camioneta sufrió heridas graves y fue derivado al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Mientras que, las hijas de la pareja fallecida que también circulaban en el automóvil, fueron atendidas por personal del SAME y luego derivadas al hospital.

choque accidente Alto Comedero

Investigan las causas del choque

De acuerdo con lo informado por el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

El fiscal explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque.

“Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo”, indicó.

choque Ruta 66

Informe sobre el choque fatal de Ruta 66

Embed - DOS MUERTOS Y UN HERIDO EN EL ACCIDENTE SOBRE RUTA 66 EN ALTO COMEDERO

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