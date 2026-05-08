Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Dos personas murieron y un hombre resultó gravemente herido tras un fuerte choque ocurrido pasadas las 9 de la mañana sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó a TodoJujuy.com que las víctimas fatales son el conductor y la acompañante del auto, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria.

Jujuy. El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Asimismo, dio a conocer que las dos hijas de la pareja fallecida también fueron trasladadas hacia el hospital capitalino.

De acuerdo con la información confirmada por el fiscal Alejandro Maldonado, el conductor y una mujer que era acompañante en el auto, fallecieron como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, el conductor de la camioneta sufrió heridas graves y fue derivado al Hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Mientras que, las hijas de la pareja fallecida que también circulaban en el automóvil, fueron atendidas por personal del SAME y luego derivadas al hospital.

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Investigan las causas del choque

De acuerdo con lo informado por el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

El fiscal explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque.

“Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo”, indicó.

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Informe sobre el choque fatal de Ruta 66