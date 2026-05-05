Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más

Un auto chocó con una moto en la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura de la rotonda de Chango Más, en el barrio Coronel Arias. Como consecuencia del impacto, dos mujeres resultaron heridas.

El choque se registró en las inmediaciones de la rotonda ubicada en el sector del supermercado, un punto de alto tránsito en la zona sur de la capital jujeña, donde confluyen vehículos que circulan por la colectora y los accesos a los barrios cercanos.

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Embed - Choque en colectora de Ruta Nacional 9: dos mujeres resultaron heridas Dos mujeres heridas tras el impacto A raíz de la colisión entre el automóvil y la motocicleta, dos mujeres, que según los testigos llevaban casco, sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia. Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas. Por otra parte, al conductor de auto se le llevó adelante el test de alcoholemia cuyo resultado habría dado negativo.

Tras el siniestro, personal interviniente trabajó en la asistencia de las personas heridas y en el ordenamiento de la circulación vehicular en la zona. Además, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque. Choque Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más

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