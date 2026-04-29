Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero

Un choque se registró en la intersección de Iriarte y Echeverría, en barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy, y dejó una escena cargada de tensión entre familiares del conductor de una moto y el chofer de un remis.

Según los primeros testimonios en el lugar, el choque ocurrió cuando la moto circulaba por calle Echeverría. El conductor del auto relató: “La moto venía subiendo la Echeverría, venían dos jóvenes en la moto”, y agregó que no pudo advertir si los ocupantes llevaban casco.

Choque y tensión Después del impacto, la situación se volvió más tensa por un cruce entre allegados del motociclista y el remisero. El chofer denunció que fue increpado por una mujer que llegó al lugar. “Yo estaba sentado aquí y vino la mujer a intentar increparme y quería pegarme con el casco”, aseguró.

Por su parte, la madre del joven dio otra versión del episodio y apuntó contra el conductor del remis. “Escuché que mi hijo estaba pasando y el remis le dio de costado”, sostuvo. Además, acusó al chofer de haber agredido a su hijo, aunque confirmó que solo hubo daños materiales.

Embed - Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero Sin heridos, pero con cortes en la zona Personal del SAME asistió a las personas involucradas en el siniestro, aunque de acuerdo a los datos conocidos no hubo heridos de gravedad y el hecho dejó únicamente daños materiales. Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar y dispusieron cortes momentáneos para ordenar la circulación. El tránsito quedó interrumpido sobre calle Iriarte desde Lisandro de la Torre y también sobre Echeverría, con desvíos preventivos en la zona. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

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