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13 de junio de 2026 - 01:36
Jujuy.

FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Ana Luján Vernanchet fue elegida representante del Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
El Colegio Nacional Nº 3 eligió a su representante

El Colegio Nacional Nº 3 eligió a su representante

Con una noche cargada de emoción, alegría y el tradicional espíritu estudiantil, el Colegio Nacional N° 3 "Éxodo Jujeño" eligió a su nueva representante para la FNE 2026. La elegida fue Ana Luján Vernanchet, quien tendrá la responsabilidad de representar a la institución en las distintas instancias de la tradicional celebración juvenil.

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Las elegidas del Colegio Nacional N° 3

  • Representante: Ana Luján Vernanchet
  • 1° Princesa: Sofía López
  • 2° Princesa: Celeste Pacheco
  • 1° Dama de Honor: María Belén Toledo
  • 2° Dama de Honor: Bianca Ávila
  • Paje 10: Benjamín Ayala

VERNANCHET

Una velada inolvidable

La velada estuvo marcada por el entusiasmo de los estudiantes, las familias y toda la comunidad educativa, que acompañaron cada momento de una jornada inolvidable. Los pajes brindaron distintos números de baile que aportaron color y dinamismo al evento, mientras que las balbúcelas, los cantos y el aliento permanente de los distintos cursos generaron el clima festivo característico de esta época del año.

La elección colmó las expectativas de uno de los establecimientos históricos y protagonistas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que ya comenzó a vivir con intensidad el camino hacia una nueva edición de la máxima celebración de la juventud jujeña.

La comunidad educativa celebró a cada uno de los jóvenes elegidos, destacando el compromiso, la participación y el compañerismo que caracterizaron toda la jornada.

De esta manera, el Colegio Nacional N° 3 ya tiene a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, una edición que promete volver a reunir a miles de jóvenes en una de las tradiciones más importantes y convocantes de la provincia.

PRINCESAS

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