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3 de agosto de 2026 - 10:53
Jujuy.

Accidente en Ruta 9: chocaron una camioneta y un auto en Juella

Por causas que se investigan, una camioneta y un automóvil colisionaron sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de Juella. Trabajan bomberos, SAME y Policía.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Tras el siniestro, equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación en la zona.

Trabajan equipos de emergencia en el lugar

En el operativo intervienen Bomberos Voluntarios de Tilcara, Bomberos Voluntarios de Maimará, personal del SAME, Policía de Tilcara y otras instituciones de emergencia.

Los equipos trabajan sobre la calzada para brindar asistencia, resguardar el sector y evitar nuevos incidentes mientras se realizan las tareas correspondientes.

Piden circular con extrema precaución

Debido al operativo, se solicita a todos los conductores que circulen por la zona con extrema precaución, reduzcan la velocidad y respeten las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

También recomiendan transitar con responsabilidad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y prevenir nuevos siniestros sobre la Ruta Nacional 9.

Lo que tenés que saber

  • El accidente ocurrió este lunes 3 de agosto.
  • Fue sobre la Ruta Nacional N° 9.
  • El siniestro se registró a la altura de Juella.
  • El sector corresponde a Angosto Chico.
  • Colisionaron una camioneta y un automóvil.
  • Trabajan bomberos, SAME, Policía de Tilcara y equipos de emergencia.
  • Piden reducir la velocidad y respetar las indicaciones en la zona.

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