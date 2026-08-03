Manejaba con 2,67 de alcohol y chocó a dos motociclistas en Alto Comedero

Dos motociclistas resultaron heridos luego de ser impactados por una camioneta en el cruce de avenida Marina Vilte y Ruta Nacional N° 9, en el barrio Alto Comedero. El conductor del vehículo de mayor porte tenía 2,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro vial ocurrió días atrás, alrededor de las 15.15, en inmediaciones de la rotonda ubicada en el Sector B6 del populoso barrio capitalino.

Dos personas fueron trasladadas al Pablo Soria El hecho fue alertado por transeúntes que observaron a dos jóvenes tendidos sobre la cinta asfáltica, a pocos metros de la moto en la que circulaban, una Gilera Smash de baja cilindrada.

Minutos después llegó personal del SAME, que asistió al conductor de la moto, de 27 años, y a su acompañante, una mujer de 31. Ambos recibieron las primeras curaciones y fueron trasladados al hospital Pablo Soria, donde quedaron fuera de peligro.

El motociclista dio negativo y el conductor de la camioneta, positivo Personal de Seguridad Vial trabajó en el lugar para señalizar la zona y realizar los controles correspondientes. La prueba de alcoholemia al motociclista dio resultado negativo. En cambio, el conductor de la Toyota Hilux arrojó 2,67 g/l de alcohol en sangre, por lo que fue trasladado junto a los vehículos protagonistas a la Seccional 46°, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. La investigación continúa para determinar las circunstancias del siniestro. Los que tenés que saber El choque ocurrió en Alto Comedero .

. Fue en el cruce de avenida Marina Vilte y Ruta Nacional N° 9 .

. Una camioneta impactó contra una moto.

Los heridos son un hombre de 27 años y una mujer de 31 .

y una mujer de . Ambos fueron trasladados al hospital Pablo Soria .

. Permanecen fuera de peligro .

. El motociclista dio negativo en alcoholemia.

en alcoholemia. El conductor de la camioneta tenía 2,67 g/l de alcohol en sangre .

. El caso quedó en manos del MPA .

. Intervino la Seccional 46°.

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