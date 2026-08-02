Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto .

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema del transporte urbano de pasajeros, vigente desde el 1 de agosto , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó detalles sobre las modificaciones en algunos recorridos y llevó tranquilidad a los vecinos de Alto Comedero .

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Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte aseguraron que ningún sector quedó sin servicio y explicaron cuáles son las líneas que ahora cubren los recorridos que generaron dudas durante las primeras horas de implementación.

Uno de los principales planteos llegó desde vecinos de los sectores 79 Viviendas, Remanente y 14 Hectáreas , donde anteriormente circulaba la línea 49 .

El director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías , explicó que ese recorrido fue reemplazado por la línea 22 Interbarrial , antes denominada 48 Bis . El nuevo trayecto fue extendido hasta 14 Hectáreas y también llega al sector conocido como “El Cañito” .

De esta manera, los vecinos de esa zona mantienen conexión con el barrio Bicentenario, uno de los puntos que más preocupación generaba entre las familias.

Qué pasa con los estudiantes

Una de las consultas más repetidas tuvo que ver con los chicos que asisten a la Escuela Bartolina Sisa, ubicada en el barrio Bicentenario.

Frías aclaró que “los chicos en ningún momento se iban a quedar sin transporte urbano”, ya que ese servicio será cubierto por la línea 22.

Además, el recorrido permite conectar Bicentenario, Valle Grande, 8 de Marzo y 14 Hectáreas con puntos de referencia como el Hospital Snopek, el Registro Civil, la Delegación Municipal de Alto Comedero y la feria de Valle Grande.

“Los chicos en ningún momento se iban a quedar sin transporte urbano” “Los chicos en ningún momento se iban a quedar sin transporte urbano”

Cambios en las líneas 45 y 13

La Municipalidad también informó que la línea 45 ahora presta servicio en Aires del Alto, un sector que hasta el momento no contaba con transporte urbano.

Ese recorrido se realiza por avenida Intersindical y Ruta Nacional N° 66, lo que permite un trayecto más ágil y evita la congestión habitual sobre la Ruta Nacional N° 9.

En cuanto a la línea 13, fue modificada para conectar con el sector de las 150 Hectáreas. También se aclaró que las familias de estudiantes que asisten a establecimientos educativos del barrio ADEP continuarán teniendo cobertura mediante la línea 48 Interbarrial.

Habrá inspectores para orientar a los vecinos

Frías señaló que el sábado se acercó a dialogar con vecinos de 79 Viviendas, Aires del Alto, 14 Hectáreas y Remanente para explicar los cambios y responder consultas.

También pidió paciencia durante los primeros días de funcionamiento del nuevo esquema y confirmó que el operativo de acompañamiento continuará este lunes con inspectores de Tránsito en distintos sectores de Alto Comedero.

Según adelantó, estarán desde las 4 de la mañana para orientar a los vecinos, responder dudas y aclarar consultas sobre los nuevos recorridos y paradas.

“El sábado estuvimos en los barrios explicando los cambios y este lunes volveremos a estar desde las cuatro de la mañana para orientar a los vecinos, responder consultas y aclarar cualquier duda sobre los nuevos recorridos y paradas”

Líneas que operará la empresa El Urbano

La empresa El Urbano tendrá a su cargo las siguientes líneas:

Línea 1: Hospital Snopek – Hospital de Niños.

Hospital Snopek – Hospital de Niños. Línea 7: barrio 8 de Marzo (Alto Comedero) – Hospital de Niños.

barrio – Hospital de Niños. Línea 9: sector Carlos Undiano – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.

sector – Hospital de Niños. Línea 31: sector Teniente Farías – Base Marambio (Alto Comedero) – Hospital de Niños.

sector – Hospital de Niños. Línea 13 (Nueva): conecta las 150 Hectáreas con el Hospital de Niños, incorporando este nuevo sector de Alto Comedero al servicio urbano.

conecta las con el Hospital de Niños, incorporando este nuevo sector de Alto Comedero al servicio urbano. Línea 14: Alto Comedero (ADEP) – Hospital de Niños.

Alto Comedero (ADEP) – Hospital de Niños. Línea 22: Interbarrial 14 Hectáreas , que vincula distintos sectores de Alto Comedero.

Interbarrial , que vincula distintos sectores de Alto Comedero. Línea 23: barrio El Chingo – Hospital de Niños.

barrio El Chingo – Hospital de Niños. Líneas 42: barrio La Viña y barrio Higuerillas/Altos del Zapla – Ex Terminal de Ómnibus.

barrio La Viña y barrio Higuerillas/Altos del Zapla – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 43: barrio Suipacha – Ex Terminal de Ómnibus.

barrio Suipacha – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 47: barrio Campo Verde – Ex Terminal de Ómnibus.

barrio Campo Verde – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 48: recorrido interbarrial de Alto Comedero hasta la Terminal General Arias.

Líneas que operará la empresa Santa Ana

Por su parte, la empresa Santa Ana prestará servicio en las siguientes líneas:

Línea 2: barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños.

barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños. Línea 3: 308 Viviendas Alto Comedero – Hospital de Niños.

308 Viviendas Alto Comedero – Hospital de Niños. Línea 4: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (recorrido por el sector Luis Agote – Albarracín ).

barrio (recorrido por el sector ). Línea 4 X Flash: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (servicio por recorrido alternativo Flash ).

barrio (servicio por recorrido alternativo ). Línea 5: Alto Comedero (sector 47 Hectáreas) – Ministerio de Educación – Hospital de Niños .

– – . Línea 6: barrio San Pedrito – barrio 23 de Agosto.

barrio San Pedrito – barrio 23 de Agosto. Líneas 8: barrio SEOM/Bicentenario – Hospital de Niños (por Av. Savio y por Av. Perón).

barrio SEOM/Bicentenario – Hospital de Niños (por Av. Savio y por Av. Perón). Línea 10: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.

barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños. Línea 11: barrio Mercantil/ATSA – Hospital de Niños.

barrio Mercantil/ATSA – Hospital de Niños. Línea 12: barrio Malvinas Argentinas – barrio Los Huaicos.

barrio Malvinas Argentinas – barrio Los Huaicos. Línea 15: Villa Jardín de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus.

Villa Jardín de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 16: Ciudad de las Artes – Centro.

Ciudad de las Artes – Centro. Línea 17: barrio Malvinas Argentinas– Hospital de Niños.

barrio Malvinas Argentinas– Hospital de Niños. Línea 18: barrio Coronel Arias – barrio Los Perales (recorrido por el sector Los Nardos – La Posta ).

barrio (recorrido por el sector ). Línea 19: Loteo Bárcena – Hospital de Niños.

Loteo Bárcena – Hospital de Niños. Línea 20: barrio 30 Hectáreas – Hospital de Niños.

barrio 30 Hectáreas – Hospital de Niños. Línea 21: 370 Viviendas Alto Comedero (por Pte Perón) – Hospital de Niños.

370 Viviendas Alto Comedero (por Pte Perón) – Hospital de Niños. Línea 24: Moreno – El Progreso – Hospital de Niños.

Moreno – El Progreso – Hospital de Niños. Línea 25: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.

barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños. Línea 27: barrio Azopardo – Hospital de Niños.

barrio Azopardo – Hospital de Niños. Línea 28: barrio Huaico – Ex Terminal de Ómnibus.

barrio Huaico – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 30: 18 Hectáreas Alto Comedero – Hospital de Niños.

18 Hectáreas Alto Comedero – Hospital de Niños. Línea 32: barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños.

barrio Malvinas Argentinas – Hospital de Niños. Línea 33: barrio Los Perales – Terminal General Arias.

barrio Los Perales – Terminal General Arias. Línea 34: barrio Alberdi – Hospital de Niños.

barrio Alberdi – Hospital de Niños. Línea 35: Yala y Los Nogales – Ex Terminal de Ómnibus.

Yala y Los Nogales – Ex Terminal de Ómnibus. Linea 36 : Lozano- Ex terminal de Ómnibus

: Lozano- Ex terminal de Ómnibus Línea 38: Termas de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus.

Termas de Reyes – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 39:L eón – Ex Terminal de Ómnibus.

eón – Ex Terminal de Ómnibus. Línea 40: Barrio Sargento Cabral (Loteo La Arbolada) – Hospital de Niños.

Barrio Sargento Cabral (Loteo La Arbolada) – Hospital de Niños. Línea 41: Barrio Las Marías (240 Viviendas) – Hospital de Niños.

Barrio Las Marías (240 Viviendas) – Hospital de Niños. Línea 44: Barrio Norte – Cuyaya – Centro – Hospital de Niños.

Barrio Norte – Cuyaya – Centro – Hospital de Niños. Línea 45: Barrio Tupac Amaru (14 Hectáreas/138 Viviendas) – Hospital de Niños

Barrio Tupac Amaru (14 Hectáreas/138 Viviendas) – Hospital de Niños .Línea 46 :Barrio Coronel Arias (Terminal General Arias) – Ciudad de Nieva .

:Barrio Coronel Arias (Terminal General Arias) – Ciudad de Nieva Línea 49: 150 Hectáreas – Barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños.

150 Hectáreas – Barrio Tupac Amaru – Hospital de Niños. Línea 52:47 Hectáreas (ODIJ) – Hospital de Niños.

Lo que tenés que saber