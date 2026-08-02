FNE 2026: emoción, ritmo y lágrimas en el último baile del Finde Estudiantil

El Finde Estudiantil de la FNE 2026 tuvo este domingo uno de sus momentos más esperados : el último baile de cada colegio en el campo del Estadio 23 de Agosto . Con actitud, coordinación, acrobacias y mucha energía, los estudiantes cerraron sus presentaciones ante las hinchadas que acompañaron desde las tribunas.

Cada pasada fue el resultado de semanas de trabajo. En algunos casos, los cuerpos de baile llegaron a prepararse durante casi tres meses, entre selección de música , armado de coreografía, ensayos, organización del grupo y definición del outfit para la gran jornada.

Los bailes del Finde Estudiantil no se reducen a una coreografía. Detrás de cada presentación hay búsqueda, creatividad, disciplina y muchas horas compartidas entre compañeros.

Cada colegio trabaja para mostrar una puesta en escena que represente su identidad. La música, los movimientos, los colores, el vestuario y la energía de cada grupo forman parte de una preparación que se vive dentro y fuera de la escuela.

En algunas instituciones, el cuerpo de baile llegó a tener hasta 120 estudiantes, mientras que en otras el número de integrantes varió según la organización de cada colegio. Coordinar a tantos chicos en el campo del estadio exige práctica, compromiso y un fuerte trabajo colectivo.

El outfit, otro esfuerzo detrás del baile

A la preparación artística también se suma otro punto importante: el costo del outfit. Para bailar en el Finde Estudiantil, cada estudiante suele preparar un look completo que incluye vestuario, maquillaje, calzado y peinado.

Ese gasto puede variar mucho según la propuesta de cada colegio, si reutilizan prendas, si compran todo nuevo o si se organizan en grupo para abaratar costos. En una nota previa de TodoJujuy se estimó que armar un outfit completo puede ir desde opciones más económicas hasta montos mucho más altos cuando la producción es elaborada.

Acrobacias, ritmo y lágrimas

Este domingo, el campo del 23 de Agosto se llenó de acrobacias, pasos coordinados, música y emoción. Para muchos estudiantes, esta presentación fue el cierre de una etapa dentro del Finde Estudiantil, después de meses de ensayos y expectativas.

Las lágrimas también fueron parte de la jornada. Entre abrazos, festejos y nervios, los colegios dejaron todo en cada pasada, mientras las hinchadas alentaban desde las tribunas con banderas, bombos y mascotas.

Ahora esperan los puntajes

Con los bailes ya realizados, ahora resta esperar los puntajes del jurado. Mientras tanto, los colegios ya empiezan a enfocarse en otra de las grandes etapas de la FNE: los desfiles de carrozas.

El Finde Estudiantil volvió a demostrar que cada presentación es mucho más que un show. Es identidad, trabajo compartido, esfuerzo familiar, creatividad y orgullo de representar a cada colegio.

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