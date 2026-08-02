FNE 2026: los mejores momentos de las coreo del Finde Estudiantil

Actitud, coordinación, acrobacias y lágrimas marcaron las presentaciones de este domingo en la FNE 2026.

Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio

Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

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