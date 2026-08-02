2 de agosto de 2026 - 21:36
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FNE 2026: los mejores momentos de las coreo del Finde Estudiantil

Actitud, coordinación, acrobacias y lágrimas marcaron las presentaciones de este domingo en la FNE 2026.

FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil Foto 1/30

FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil

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&nbsp;Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23 Foto 2/30

 Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

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Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio Foto 3/30

Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio

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BAILE - FNE 2026 (4) Foto 4/30
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FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil

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 Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

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Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio Foto 7/30

Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio

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BAILE - FNE 2026 (9) Foto 8/30
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FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil

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 Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

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Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio Foto 11/30

Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio

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BAILE - FNE 2026 (13) Foto 12/30
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FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil

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Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio Foto 15/30

Los bailes del Finde Estudiantil brillaron en el estadio

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BAILE - FNE 2026 (17) Foto 16/30
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FNE 2026: los bailes cerraron el Finde Estudiantil

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BAILE - FNE 2026 (21) Foto 20/30
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 Finde Estudiantil: emoción, ritmo y lágrimas en el 23

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