FNE 2026: cuánto cuesta armar un outfit para bailar en el Finde Estudiantil

n cada presentación del Finde Estudiantil, los estudiantes no solo bailan: representan a su promo, a su colegio y a una tradición que moviliza a familias enteras.

El calzado nuevo puede ser uno de los gastos más altos.

n cada presentación del Finde Estudiantil, los estudiantes no solo bailan: representan a su promo, a su colegio y a una tradición que moviliza a familias enteras.

En cuerpos de baile grandes, la inversión total puede llegar a varios millones de pesos.

El calzado nuevo puede ser uno de los gastos más altos.

En cuerpos de baile grandes, la inversión total puede llegar a varios millones de pesos.

Detrás de cada baile del Finde Estudiantil de la FNE 2026 hay semanas de ensayos, organización y una inversión que no siempre se ve desde la tribuna. Cada colegio prepara a su cuerpo de baile para representar a la institución en el Estadio 23 de Agosto , y el outfit completo puede convertirse en un gasto importante para estudiantes y familias.

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El look no incluye solamente la ropa. En la mayoría de los casos también se suman maquillaje, calzado, peinado, accesorios, telas, brillos y detalles personalizados que forman parte de la puesta en escena.

Para salir a la cancha, cada estudiante suele necesitar cuatro elementos básicos: vestuario, maquillaje, calzado y peinado .

El vestuario es el gasto más variable. Puede ir desde una prenda sencilla intervenida con colores del colegio hasta un traje armado especialmente para la coreografía. En algunos casos se compran telas en grupo, se reciclan prendas de años anteriores o se hacen arreglos caseros para reducir costos.

El maquillaje y el peinado también dependen de la organización. Algunos grupos recurren a maquilladoras o peluqueras, mientras que otros lo resuelven entre compañeros, familiares o con kits compartidos. En Jujuy, el maquillaje social tiene referencias promedio cercanas a los $55.000, aunque para este tipo de eventos suelen aparecer alternativas más económicas cuando se trabaja en grupo.

Cuánto puede gastar cada estudiante

El costo final depende de si se reutiliza ropa y calzado o si se compra todo desde cero. Como estimación general, un outfit completo para el Finde Estudiantil puede ubicarse en estos rangos:

Opción económica: entre $50.000 y $90.000

Incluye vestuario simple o reciclado, maquillaje básico, peinado en casa y calzado reutilizado.

Opción intermedia: entre $100.000 y $180.000

Incluye vestuario armado para la coreografía, accesorios, maquillaje más elaborado, peinado simple y algún gasto extra en calzado o detalles.

Opción completa o elaborada: entre $200.000 y $350.000 o más

Incluye vestuario nuevo, telas especiales, brillos, accesorios, maquillaje profesional, peinado trabajado y calzado nuevo.

El calzado puede modificar mucho el presupuesto. Si el estudiante ya tiene zapatillas o zapatos adecuados, el gasto baja. Si debe comprar un par nuevo, el monto puede subir fuerte, ya que algunos modelos deportivos nuevos superan los $199.000 en tiendas oficiales.

El gasto se multiplica por cada cuerpo de baile

El impacto se entiende mejor cuando se mira el número completo. Si un cuerpo de baile tiene 30 estudiantes, una versión económica puede representar alrededor de $1,5 millones en total. En una opción intermedia, el gasto puede superar los $3 millones. Y si todos compran un outfit más elaborado, el monto puede acercarse o pasar los $9 millones.

Por eso, muchos colegios se organizan con anticipación, buscan precios, reutilizan elementos, comparten accesorios y coordinan compras grupales. La creatividad también forma parte de la FNE: no todo se resuelve con dinero, sino con trabajo, tiempo y colaboración.

Mucho más que ropa para bailar

El outfit es parte de la identidad de cada colegio. Los colores, el maquillaje, los accesorios y el peinado acompañan la coreografía y ayudan a contar lo que cada institución quiere mostrar en la cancha.

En cada presentación del Finde Estudiantil, los estudiantes no solo bailan: representan a su promo, a su colegio y a una tradición que moviliza a familias enteras.

Lo que tenés que saber