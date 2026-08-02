2 de agosto de 2026 - 21:47
Galería.

Un domingo a puro color en el Finde Estudiantil de la FNE 2026

Dieciséis colegios participan de la segunda jornada del Finde Estudiantil de la FNE 2026 en el 23 de Agosto, con baile, color y mucha energía estudiantil.

Provi 3 Foto 1/18

Provi 3

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EET2 Foto 2/18

EET2

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Colegio Nuevo Horizonte Foto 3/18

Colegio Nuevo Horizonte

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Nacional 3 Exodo Jujeño Foto 4/18

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EET1 Escolastico Zegada Foto 5/18

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Huerto Foto 6/18

Huerto

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Comercial 2 Foto 7/18

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Esc Provincial de Comercio 1 Foto 8/18

Esc Provincial de Comercio 1

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Colegio Sec. 59 Olga Aredes Foto 9/18

Colegio Sec. 59 Olga Aredes

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FNE 2026 - Finde estudiantil - Hinchhadas del domingo (1) Foto 10/18
ETP 1 A Vargas Belmonte Foto 11/18

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EETN1 Gral Savio Palpala Foto 12/18

EETN1 Gral Savio Palpala

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Esc Normal Superior Foto 13/18

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Esc. Medardo Pantoja Foto 14/18

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Esc de Comercio de Perico Foto 16/18

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Polivalente de Arte Foto 17/18

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Esc de Comercio de Perico Foto 18/18

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