Un domingo a puro color en el Finde Estudiantil de la FNE 2026

Dieciséis colegios participan de la segunda jornada del Finde Estudiantil de la FNE 2026 en el 23 de Agosto, con baile, color y mucha energía estudiantil.
Provi 3
EET2
Colegio Nuevo Horizonte
Nacional 3 Exodo Jujeño
EET1 Escolastico Zegada
Huerto
Comercial 2
Esc Provincial de Comercio 1
Colegio Sec. 59 Olga Aredes
ETP 1 A Vargas Belmonte
EETN1 Gral Savio Palpala
Esc Normal Superior
Esc. Medardo Pantoja
Nacional 1
Esc de Comercio de Perico
Polivalente de Arte
Esc de Comercio de Perico
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