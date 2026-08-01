FNE 2026: el Bachi 6 homenajeó al Indio Solari en el Finde Estudiantil

El Bachi 6 homenajeó al Indio Solari en el Finde Estudiantil de la FNE 2026.

La FNE 2026 dejó una de las imágenes más llamativas de la primera jornada del Finde Estudiantil. El Bachillerato Provincial N° 6 sorprendió con una napolitana dedicada al Indio Solari, una de las figuras más emblemáticas del rock argentino.

La enorme obra mostró el rostro del músico junto a la frase "El conocimiento nos hará libres", un mensaje que acompañó la puesta en escena de los estudiantes y que rápidamente llamó la atención del público presente.

Un homenaje a una leyenda del rock argentino Carlos Alberto "Indio" Solari fue el histórico líder y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó a varias generaciones y se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales de la música argentina.

Tras la separación del grupo, inició una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con recitales multitudinarios que convocaron a miles de fanáticos en todo el país.

El músico falleció el 5 de junio de 2026, a los 77 años, en su domicilio de Parque Leloir. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Solari convivía desde hacía años con la enfermedad de Parkinson.

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