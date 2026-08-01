El emotivo mensaje del Mayor Jujuy en la FNE 2026: "Fuerzas, Fran"

En medio del clima de alegría que marcó la primera jornada del Fin de Estudiantil , la FNE 2026 también dejó un momento de profunda emoción. Estudiantes del Colegio Mayor Jujuy realizaron un gesto de apoyo para un compañero que permanece internado luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) .

Milagros, una de las alumnas de la institución, explicó que el objetivo fue acompañarlo a la distancia y hacerle saber que toda la comunidad educativa espera su recuperación.

"Un compañero nuestro del colegio está grave. Para que se sienta querido, es muy importante para nosotros demostrarle nuestro cariño y que pueda volver con nosotros" , expresó.

La estudiante contó que la familia del joven también estuvo presente durante la primera noche del Fin de Estudiantil.

Milagros explicó que el estudiante sufrió un ACV y continúa internado, mientras todo el colegio permanece pendiente de su evolución.

"Él sufrió un ACV y está internado. Es un muy buen amigo para todos nosotros", afirmó.

El mensaje de apoyo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la primera jornada de la FNE 2026, donde los estudiantes del Colegio Mayor Jujuy demostraron que la fiesta también es un espacio para acompañarse en los momentos más difíciles.