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29 de junio de 2026 - 11:30
Jujuy.

FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Ente Autárquico Permanente difundió la agenda de la FNE 2026, que se extenderá del 12 al 26 de septiembre con distintas actividades.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025

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Esta mañana el Ente Autárquico Permanente difundió la agenda de la FNE 2026 con el detalle y horario de cada una de las actividades para la fiesta más linda del país. Te contamos todo en esta nota.

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Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

Historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Hacia el año 1916 el tradicional Colegio Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" sería la cuna de los eventos juveniles llamados estudiantinas, donde representaciones artísticas se convertían en plataformas de expresión de los jóvenes. Críticas a profesores reconocidos y hasta al Gobierno de turno eran comunes.

Con el correr del tiempo, esto se arraigó en la sociedad y pasó a llamarse Vejigazo, lo que hoy es considerado como el origen de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Llegó la Fiesta de los Estudiantes

En el año 1947 la Argentina vivía bajo un régimen conservador que llevó a la suspensión del Vejigazo en nombre de la moralidad y las buenas costumbres, pero los jóvenes querían mantener la tradición de una u otra manera.

Es por eso que en 1949 surgió la Fiesta de la Juventud, una celebración que reunía a adolescentes en torno a actividades culturales y deportivas, aunque se evitaba cualquier tipo de confrontación con el Gobierno.

El momento más importante fue la elección donde María del Carmen Cantero se convertía en la primera reina de los estudiantes. La joven representaba al anexo del Colegio Nacional N° 1, que con el correr de los años se separó de ese establecimiento y se convirtió en el actual Comercial 1.

Además, se empezaron a implementar desfiles de carrozas hechas por estudiantes que recorrían la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, llevando a las reinas encima.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes

En 1972 la Comisión Estudiantil lograría un hito. La fiesta lograba ser nacional y empezaban a invitar a participar al resto de las provincias, que poco a poco se fueron sumando.

Ese año, ante la magnitud de los acontecimientos, los desfiles se trasladaron a la avenida Córdoba para que más gente pudiera ser parte y disfrutar de las carrozas.

Además, durante varios años la fiesta tuvo un carácter latinoamericano y participaron varios países, pero esto no continuó por motivos de organización.

Entre las reinas nacionales destacadas se encuentran las modelos Daniela Cardone y Carolina Pampita Ardohain, quienes fueron consagradas a nivel internacional. Además, Karen Hallberg es una de las científicas más reconocidas del mundo.

Pampita
Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

Los cambios del 2016

En el año 2016 la fiesta tuvo cambios históricos como el traslado de los desfiles de carroza a la Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla, abandonando la avenida Córdoba después de 44 años.

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