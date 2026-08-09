El listado de seleccionados del casting de la FNE 2026: cuándo arrancan los ensayos

Luego de llevar a cabo una jornada extensa de selección y bailes, el Ente Autárquico confirmó el listado de los estudiantes elegidos para formar parte del elenco artístico de la FNE 2026. Además, informaron que este lunes 10 de agosto, se realizará el primer encuentro y ensayo.

Primer ensayo del elenco seleccionado Según informaron desde la organización, el primer encuentro y ensayo será este lunes 10 de agosto, a las 14:30 horas, en el Centro de Innovación Educativa (Ex Infinito por Descubrir).

FNE 2026: avanza a pleno el casting para la Elección Nacional

En ese sentido, detallaron que los jóvenes elegidos, deben llevar ropa cómoda, botella de agua y mucha energía para arrancar con los ensayos de cara al inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asimismo, desde el Ente Autárquico, aclararon que en este primer ensayo, se definirán los grupos y horarios definitivos, respetando estrictamente tus turnos escolares. Por lo que, aseguraron que es obligatorio asistir para que se pueda asignar el horario correspondiente.

Uno por uno, el listado de seleccionados para el elenco de la FNE 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.