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9 de agosto de 2026 - 10:50
Jujuy.

El listado de seleccionados del casting de la FNE 2026: cuándo arrancan los ensayos

El Ente Autárquico dio a conocer el listado de jóvenes seleccionados para formar parte del elenco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Dieron a conocer la fecha del primer ensayo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
casting FNE 2026
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Primer ensayo del elenco seleccionado

Según informaron desde la organización, el primer encuentro y ensayo será este lunes 10 de agosto, a las 14:30 horas, en el Centro de Innovación Educativa (Ex Infinito por Descubrir).

FNE 2026: avanza a pleno el casting para la Elección Nacional

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En ese sentido, detallaron que los jóvenes elegidos, deben llevar ropa cómoda, botella de agua y mucha energía para arrancar con los ensayos de cara al inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Asimismo, desde el Ente Autárquico, aclararon que en este primer ensayo, se definirán los grupos y horarios definitivos, respetando estrictamente tus turnos escolares. Por lo que, aseguraron que es obligatorio asistir para que se pueda asignar el horario correspondiente.

Uno por uno, el listado de seleccionados para el elenco de la FNE 2026

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