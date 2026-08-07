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7 de agosto de 2026 - 10:34
Jujuy.

FNE 2026: una candidata sorprendió con un vestido inspirado en la bandera argentina

Itatí Quipildor se presentó en la elección de la Escuela Normal de Abra Pampa para la FNE 2026 con un diseño celeste y blanco que despertó aplausos entre los presentes.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa).

Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa).

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) continúa dejando momentos que se destacan en cada elección colegial. En esta oportunidad, una estudiante de Abra Pampa llamó la atención por el vestido que eligió para presentarse en el escenario.

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Se trata de Itatí Quipildor, candidata de la Escuela Normal de Abra Pampa, quien desfiló con un diseño inspirado en la bandera argentina, con los colores celeste y blanco como protagonistas.

Un vestido que se llevó todas las miradas

La elección del vestuario no pasó desapercibida. Durante la presentación, el vestido despertó aplausos entre el público y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos destacaron el homenaje a los símbolos patrios.

El diseño combinó los colores de la bandera argentina en una propuesta elegante que se destacó durante la elección estudiantil.

Además de captar la atención por su vestido, Itatí Quipildor obtuvo un importante reconocimiento durante la noche al ser elegida segunda princesa de la Escuela Normal de Abra Pampa.

Video: @milfotos_oficial (Instagram)

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