FNE 2026: una candidata sorprendió con un vestido inspirado en la bandera argentina

Candidata de la Escuela Normal (Foto Diario Abra Pampa).

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) continúa dejando momentos que se destacan en cada elección colegial. En esta oportunidad, una estudiante de Abra Pampa llamó la atención por el vestido que eligió para presentarse en el escenario.

Se trata de Itatí Quipildor, candidata de la Escuela Normal de Abra Pampa, quien desfiló con un diseño inspirado en la bandera argentina, con los colores celeste y blanco como protagonistas.

Un vestido que se llevó todas las miradas La elección del vestuario no pasó desapercibida. Durante la presentación, el vestido despertó aplausos entre el público y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos destacaron el homenaje a los símbolos patrios.

El diseño combinó los colores de la bandera argentina en una propuesta elegante que se destacó durante la elección estudiantil.

Además de captar la atención por su vestido, Itatí Quipildor obtuvo un importante reconocimiento durante la noche al ser elegida segunda princesa de la Escuela Normal de Abra Pampa. Video: @milfotos_oficial (Instagram)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.