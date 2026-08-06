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6 de agosto de 2026 - 09:44
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la elección de la Escuela Normal

La Escuela Normal elige este viernes a su representante para la FNE 2026. El evento se transmite desde las 21 por Canal 4 como beneficio exclusivo para sus clientes.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Candidatas de la Escuela Normal para la FNE 2026.

Candidatas de la Escuela Normal para la FNE 2026.

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A qué hora es la transmisión de la Elección de la Escuela Normal

Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 7 de agosto, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana de la Escuela Normal. La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

La elegida tendrá la responsabilidad de representar al establecimiento educativo en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

Las candidatas de la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti"

  1. Kiara Cruz
  2. Fiorella Almirón Escobar
  3. Reina Martínez
  4. Elisa Benítez
  5. Mylena Rúa
  6. Jazmín Flores
  7. Nayeli Mamaní
  8. Sofía Cárdenas
  9. Oriana Abachino
  10. Lara Ledesma
  11. Rocío Arias
  12. Jazmín Flores
  13. Mía Vargas
  14. Ámbar Aramayo
  15. Violeta Dávila
  16. Amira Calapeña
  17. Johanna Pujol
  18. Candela Velázquez
  19. Yael Heredia
  20. Tiziana Núñez
  21. Gianna Narvaja
  22. Andrea Martínez
  23. Antonella López
  24. Amanda Valiente
  25. Anabella Rivero
  26. Luisana Alfaro
  27. Valentina Arena
  28. Fiorella Benacchio
  29. Giuliana Figueroa
  30. Solana Hurtado
  31. Valentina Arraya
  32. Celeste Carrizo
  33. Estefanía Vedia
  34. Ariana Montolla
  35. Morena Lazcano
  36. Agustina Tejerina
  37. Delfina Carrizo
  38. Josefina Llanes
  39. Luisana Fernández
  40. Zoe Barrientos
  41. Sofía Kukoc Juárez
  42. Tatiana Quipildor
  43. Milagros Mamaní
  44. Juliana Cabaña
  45. Alexandra Goncharov
  46. Jocelyn Cruz

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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