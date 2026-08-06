FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la elección de la Escuela Normal

Candidatas de la Escuela Normal para la FNE 2026.

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y la Escuela Normal elige este viernes a su representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tienen un beneficio exclusivo y pueden seguir el minuto a minuto del evento que reúne a los estudiantes jujeños.

A qué hora es la transmisión de la Elección de la Escuela Normal Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 7 de agosto, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana de la Escuela Normal. La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

La elegida tendrá la responsabilidad de representar al establecimiento educativo en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

Las candidatas de la Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" Kiara Cruz Fiorella Almirón Escobar Reina Martínez Elisa Benítez Mylena Rúa Jazmín Flores Nayeli Mamaní Sofía Cárdenas Oriana Abachino Lara Ledesma Rocío Arias Jazmín Flores Mía Vargas Ámbar Aramayo Violeta Dávila Amira Calapeña Johanna Pujol Candela Velázquez Yael Heredia Tiziana Núñez Gianna Narvaja Andrea Martínez Antonella López Amanda Valiente Anabella Rivero Luisana Alfaro Valentina Arena Fiorella Benacchio Giuliana Figueroa Solana Hurtado Valentina Arraya Celeste Carrizo Estefanía Vedia Ariana Montolla Morena Lazcano Agustina Tejerina Delfina Carrizo Josefina Llanes Luisana Fernández Zoe Barrientos Sofía Kukoc Juárez Tatiana Quipildor Milagros Mamaní Juliana Cabaña Alexandra Goncharov Jocelyn Cruz Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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