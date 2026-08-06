FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la elección de la Escuela Normal

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y la Escuela Normal elige este viernes a su representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tienen un beneficio exclusivo y pueden seguir el minuto a minuto del evento que reúne a los estudiantes jujeños.
A qué hora es la transmisión de la Elección de la Escuela Normal
Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 7 de agosto, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana de la Escuela Normal. La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.
La elegida tendrá la responsabilidad de representar al establecimiento educativo en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.
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