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4 de agosto de 2026 - 11:29
Jujuy.

FNE 2026: abrieron el casting para integrar el elenco

La convocatoria está destinada a estudiantes secundarios de toda la provincia con aptitudes para la danza, el canto, la actuación y otras disciplinas

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
FNE 2026: abrieron el casting para integrar el elenco

FNE 2026: abrieron el casting para integrar el elenco

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) abrió las inscripciones para participar del casting que definirá el elenco artístico de su 75ª edición. La selección se realizará el sábado 8 de agosto en el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir, y estará destinada a alumnos regulares del nivel medio de toda la provincia de Jujuy.

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La convocatoria busca incorporar jóvenes con aptitudes en danza, canto, actuación, acrobacia y otras disciplinas artísticas, quienes podrán formar parte de los espectáculos programados para una nueva edición de la FNE.

Horarios del casting de la FNE

La jornada comenzará con la acreditación, prevista entre las 10:00 y las 11:00. Luego se realizará la marcación, de 11:30 a 13:00, mientras que la evaluación de los participantes se desarrollará entre las 13:30 y las 18:00.

Las inscripciones online permanecerán habilitadas hasta el viernes 7 de agosto a las 22:00. También habrá posibilidad de anotarse de manera presencial el sábado, desde las 10:00, en el lugar donde se realizará el casting.

El formulario de inscripción está disponible en el siguiente enlace: hacer click aquí

Qué deben llevar los participantes

Desde la organización señalaron que cada estudiante deberá presentar de manera impresa la autorización firmada por su padre, madre o tutor, correspondiente al uso de imagen y a la participación en las actividades.

También recomendaron asistir con ropa liviana, una toalla pequeña, una botella de agua recargable, gorra y protector solar, elementos necesarios para afrontar las distintas instancias de la jornada.

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