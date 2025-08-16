FNE 2025: La selección del casting se traslada a Tilcara

La convocatoria del casting se traslada a Tilcara

La selección de estudiantes que participarán en la elección provincial y nacional de la FNE 2025 se trasladó hacia la ciudad de Tilcara. Una convocatoria que cuenta con una gran concurrencia desde primeras horas, demostrando el entusiasmo y la importancia que tiene esta actividad para los chicos del interior jujeño.

Esta convocatoria en Tilcara representa una oportunidad única para que los jóvenes del interior, puedan formar parte de una celebración que reúne no solo a los estudiantes, sino a sus familias enteras. Tal como señalaron, “la fiesta de los estudiantes lo que hace es reunir a toda la familia. Si bien la fiesta es de los chicos, es para los chicos, participan los padres, participan los docentes, los hermanos que acompañan, toda la familia”.

CASTING EN TILCARA Cuantos chicos van a participar El proceso de selección será amplio, ya que se busca elegir alrededor de 100 chicos tanto de la Capital como del Interior. “Vamos a elegir alrededor de 100 chicos, tanto entre Capital como el Interior. Vamos a estar en Tilcara. Era un poco también ampliar la convocatoria. Pero bueno, es imposible que todos los chicos puedan participar. Así que este año seguramente tendrán la oportunidad aquellos chicos que el año pasado ya estuvieron”, señaló Martín Meyer, Presidente del Ente Autárquico Permanente

Además, este casting representa el inicio de una agenda completa que incluye varias actividades a lo largo de septiembre hasta el 27, como la tradicional pintada y otras celebraciones previas a la gran fiesta.

Desde la organización, junto con el gobierno provincial y los intendentes, señalaron el compromiso en llevar adelante una ceremonia que convoque de manera masiva y federal, garantizando la participación de distintas regiones y fortaleciendo el sentido de comunidad en torno a una nueva edición de la FNE 2025. CASTING EN TILCARA 2

