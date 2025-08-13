miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 09:47
Beneficio.

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

El acceso para personas con discapacidad en la Elección Nacional, en el marco de la FNE 2025, será gratuito. Se debe cumplir con ciertos requisitos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

El Ministerio de Desarrollo Humano y el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes anunciaron que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán acceso gratuito a la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, que se realizará el 26 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto en el marco de la FNE 2025.

Lee además
FNE 2025: Laura Quipildor, la nueva representante del Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos
A pleno.

FNE 2025: Laura Quipildor, la nueva representante del Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos
fne 2025: arranco con todo el finde estudiantil 2025
Estadio 23 de Agosto.

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

La medida busca garantizar la participación plena e inclusiva en uno de los eventos más emblemáticos de Jujuy.

Martina Rauschenberger
Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.

Plazos y formas de inscripción

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre o hasta agotar los cupos disponibles. Podrán realizarse de forma presencial en Av. Bolivia 2571, barrio Los Huaicos, de 8:00 a 13:00 horas, o a través del correo electrónico [email protected].

Requisitos para acceder al beneficio

Para gestionar el acceso gratuito, se deberá presentar:

  • Nombre y datos de contacto

  • Foto del DNI

  • Foto del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

  • Foto del DNI del acompañante, en caso de que corresponda

Un evento inclusivo y representativo

La Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes es uno de los actos centrales de la Fiesta Nacional, que reúne a delegaciones de todo el país. La iniciativa del acceso gratuito busca reforzar el compromiso de la organización con la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los asistentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Laura Quipildor, la nueva representante del Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1

Córdoba eligió a su representante para la FNE 2025

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel