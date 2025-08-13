FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional FNE 2025: habrá acceso gratuito para personas con discapacidad en la Elección Nacional

El Ministerio de Desarrollo Humano y el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes anunciaron que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán acceso gratuito a la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, que se realizará el 26 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto en el marco de la FNE 2025.

La medida busca garantizar la participación plena e inclusiva en uno de los eventos más emblemáticos de Jujuy.

Martina Rauschenberger Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024. Plazos y formas de inscripción Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre o hasta agotar los cupos disponibles. Podrán realizarse de forma presencial en Av. Bolivia 2571, barrio Los Huaicos, de 8:00 a 13:00 horas, o a través del correo electrónico [email protected].

Requisitos para acceder al beneficio Para gestionar el acceso gratuito, se deberá presentar: Nombre y datos de contacto

Foto del DNI

Foto del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Foto del DNI del acompañante, en caso de que corresponda Un evento inclusivo y representativo La Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes es uno de los actos centrales de la Fiesta Nacional, que reúne a delegaciones de todo el país. La iniciativa del acceso gratuito busca reforzar el compromiso de la organización con la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los asistentes.

