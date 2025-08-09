FNE 2025: Laura Quipildor, la nueva representante del Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos

El Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos vivió una noche cargada de emoción, música y celebración con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025). Entre aplausos y ovaciones, Laura Quipildor fue coronada como reina de la institución, ganándose el cariño de sus compañeros y del público presente.

Junto a ella,María Liz Araceli Alancay recibió la banda de primera princesa y Anabel Sarapura fue elegida segunda princesa, completando una corte que será parte de los festejos de septiembre. En el marco del evento, también se consagró como Chico 10 a Miqueas Alancay Lamas, quien destacó por su simpatía y participación.

Embajadora 2025: Laura Ruth Solange Quipildor del 3er año del Colegio Secundario N° 50

Primera princesa: María Liz Araceli Alancay

Segunda princesa: Anabel Sarapura

Mis simpatía: Shaiel Sarapura

Mis Elegancia: Micol Quispe

Chico 10: Miqueas Alancay Lamas

La elección, enmarcada en la promo 2025 de El Colegio Secundario N°50 de Tres Pozos, estuvo acompañada de coreografías, shows en vivo y la alegría característica de los estudiantes que viven con entusiasmo la cuenta regresiva hacia la gran fiesta jujeña. Las representantes de la FNE 2025 La elección en el Comercial N°3 se suma a las ya realizadas en otras instituciones educativas de la provincia, que definieron a sus representantes para la FNE 2025: Dr. Manuel Belgrano Colegio del Huerto: Luisana Bazzi

Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid

Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández

Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz

Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares

Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read

Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo

Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni

Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar

Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar

Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras

Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez

Comercial 1: Ángeles Zenteno

Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz

IPSEL: Kiara Caliva

Colegio del Salvador: Serena Vacaflor

Secundario 34: Kiara Vilte

Bachillerato 6: Angelina Notario

Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari

Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier

Escuela de Minas: Emma Coronell

Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi

Secundario 43: Virginia Mamaní

Secundario 35: Antonella Díaz

