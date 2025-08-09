FNE 2025: Ámbar Gerez es la nueva representante de la Escuela Provincial de Arte N° 1

La Escuela Provincial de Artes “Medardo Pantoja” vivió un sábado lleno de emoción, música y color con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 . En un clima de alegría y acompañada por sus compañeros y familias, Ámbar Gerez fue coronada como la nueva reina del establecimiento.

El evento también tuvo su momento para reconocer a los estudiantes destacados. Santiago Urbina recibió la banda de Chico 10 , seguido por Juan Vargas como Chico 9 y Tomás Karasana como Chico 8 .

La corte real quedó conformada por Rober Abril como primera princesa y Loana Acosta como segunda princesa. El título de Miss Simpatía fue para Andrea Ochoa , distinción que celebra el carisma y compañerismo dentro de la institución.

Además, se entregaron los reconocimientos de damas de honor: Hernández Avan Sofía Ailiñ fue proclamada primera dama de honor, mientras que Tania Bustamante recibió el título de segunda dama de honor.

El salón de la Española se llenó de aplausos, música y coreografías preparadas especialmente por la Promo 2025, que le dio un marco único a la celebración. La elección se vivió con la energía propia de los estudiantes que cuentan los días para septiembre, mes central de la fiesta jujeña más importante.

Con Ámbar Gerez como representante, la Escuela Provincial de Artes “Medardo Pantoja” se suma a la lista de instituciones que ya definieron a sus candidatas para la FNE 2025, reforzando el espíritu festivo y la tradición que cada año une a miles de jóvenes de toda la provincia.

Las representantes de la FNE 2025

Dr. Manuel Belgrano

Colegio del Huerto - Luisana Bazzi

Colegio Che Il - Ámbar Marjanov Aid

Colegio Nuevo Horizonte 1 - Briana Fernández

Colegio Martín Pescador - Candela García Antoraz

Colegio Antonio María Gianelli - Nicole Ciares

Complejo Educativo José Hernández - Constanza Read

Colegio EMDEI - Maité Berral Baldiviezo

Colegio Remedios de Escalada - Marina Paoloni

Colegio Los Lapachos - Luciana Anze Salazar

Colegio Santa Bárbara - María Victoria Zamar

Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño" - Naire Matorras

Colegio Mayor Jujuy - Joaquina Ramírez

Comercial 1 - Ángeles Zenteno

Colegio Santa Teresita - Santina Muñoz

IPSEL - Kiara Caliva

Colegio del Salvador - Serena Vacaflor

Secundario 34 - Kiara Vilte

Bachillerato 6 - Angelina Notario

Secundario 33 de Reyes - Máxima Rosario Massari

Colegio Blaise Pascal - Catalina Garnier

Escuela de Minas - Emma Coronell

Secundario Canónigo Gorriti - Olivia Lenarduzzi

Secundario 43 - Virginia Mamaní

Secundario 35 - Antonella Díaz

Palpalá

Colegio FASTA San Alberto Magno - Valentina Rebollo

EET N° 1 "General Savio" - Constanza Méndez

Colegio Domingo Faustino Sarmiento - Martina Vilca

Comercial N° 2 - Camila Arenas

¿Cuándo es la Fiesta Nacional de los Estudiantes?

Según lo establecido en el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 27 de septiembre de este año.