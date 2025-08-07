FNE 2025: serán 77 carrozas, entregarán copas y no habrá grupos electrógenos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sumará novedades importantes en materia de seguridad, logística y organización. Así lo confirmó Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, en diálogo con Canal 4 de Jujuy.
Uno de los anuncios más destacados es el incremento en la cantidad de carrozas que participarán este año: serán 77 en total, doce más que en 2024, cuando desfilaron 65 estructuras. “Hay más entusiasmo, más colegios involucrados y una gran expectativa por vivir esta fiesta con todo su brillo”, expresó Meyer.
Se vuelven a entregar copas como premios
Otra decisión destacada tiene que ver con los premios. A diferencia del año pasado, en esta edición se volverán a entregar copas físicas a las carrozas ganadoras. En 2024, por decisión de los estudiantes de 5º año, se otorgaron vouchers con dinero, pero este año la nueva promoción optó por retomar el formato tradicional.
“Fue una decisión de los chicos, y respetamos lo que eligieron. Depende mucho de cada promo y serán ellos quienes decidan cada año”, explicó el funcionario.
Adiós a los grupos electrógenos
En cuanto al sistema de energía para las carrozas técnicas, Meyer anunció un cambio radical. Por recomendación de la Secretaría de Energía y de la empresa EJESA, se eliminará por completo el uso de grupos electrógenos. En su lugar, se implementará un nuevo sistema de conexión técnica a través de cajas distribuidas en todo el perímetro del predio.
“La decisión responde a cuestiones de seguridad. Los generadores contaminan, ensucian la imagen y representan un riesgo muy alto, porque manejan electricidad constante durante todo el desfile”, indicó Meyer.
El nuevo sistema será operado exclusivamente por personal especializado, por lo que los estudiantes ya no tendrán contacto con los cables. “El riesgo que corrían los chicos era mortal. Prefiero priorizar su seguridad. Es una medida que llega para quedarse”, remarcó.
Debido a la implementación de esta nueva metodología, Meyer anticipó que podría haber demoras en los desfiles, especialmente durante las primeras jornadas. Sin embargo, pidió comprensión: “Es un cambio importante. Preferimos que haya algunos inconvenientes en los horarios antes que poner en riesgo a los estudiantes. Esto es algo nuevo y mejor”, concluyó.
Cronograma de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
