FNE 2025: serán 77 carrozas, entregarán copas y no habrá grupos electrógenos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sumará novedades importantes en materia de seguridad, logística y organización. Así lo confirmó Martín Meyer , presidente del Ente Autárquico Permanente, en diálogo con Canal 4 de Jujuy.

Uno de los anuncios más destacados es el incremento en la cantidad de carrozas que participarán este año: serán 77 en total , doce más que en 2024, cuando desfilaron 65 estructuras . “Hay más entusiasmo, más colegios involucrados y una gran expectativa por vivir esta fiesta con todo su brillo”, expresó Meyer .

Otra decisión destacada tiene que ver con los premios. A diferencia del año pasado, en esta edición se volverán a entregar copas físicas a las carrozas ganadoras . En 2024, por decisión de los estudiantes de 5º año, se otorgaron vouchers con dinero , pero este año la nueva promoción optó por retomar el formato tradicional .

“Fue una decisión de los chicos, y respetamos lo que eligieron. Depende mucho de cada promo y serán ellos quienes decidan cada año”, explicó el funcionario.

Adiós a los grupos electrógenos

En cuanto al sistema de energía para las carrozas técnicas, Meyer anunció un cambio radical. Por recomendación de la Secretaría de Energía y de la empresa EJESA, se eliminará por completo el uso de grupos electrógenos. En su lugar, se implementará un nuevo sistema de conexión técnica a través de cajas distribuidas en todo el perímetro del predio.

“La decisión responde a cuestiones de seguridad. Los generadores contaminan, ensucian la imagen y representan un riesgo muy alto, porque manejan electricidad constante durante todo el desfile”, indicó Meyer.

El nuevo sistema será operado exclusivamente por personal especializado, por lo que los estudiantes ya no tendrán contacto con los cables. “El riesgo que corrían los chicos era mortal. Prefiero priorizar su seguridad. Es una medida que llega para quedarse”, remarcó.

Debido a la implementación de esta nueva metodología, Meyer anticipó que podría haber demoras en los desfiles, especialmente durante las primeras jornadas. Sin embargo, pidió comprensión: “Es un cambio importante. Preferimos que haya algunos inconvenientes en los horarios antes que poner en riesgo a los estudiantes. Esto es algo nuevo y mejor”, concluyó.

