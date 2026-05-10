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10 de mayo de 2026 - 09:25
Sociedad.

Día del Nieto en Argentina: por qué se celebra este 10 de mayo

La celebración destaca el vínculo entre abuelos y nietos. En Argentina, la fecha gana protagonismo cada año con reuniones familiares y mensajes emotivos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día del Nieto (imagen generada con inteligencia artificial).

Día del Nieto (imagen generada con inteligencia artificial).

El Día del Nieto en Argentina se convirtió en una fecha especial para miles de familias que aprovechan la jornada para compartir encuentros, saludos y recuerdos entre generaciones. La celebración destaca el cariño entre abuelos y nietos y gana cada vez más presencia en redes sociales y reuniones familiares.

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A diferencia de otras efemérides del calendario, esta fecha no mantiene un día fijo. Por ese motivo, muchas personas suelen preguntarse cuándo se celebra cada año y cuál es el motivo detrás de esta tradición.

En 2026, el Día del Nieto en Argentina se celebra este domingo 10 de mayo, ya que la conmemoración tiene lugar el segundo domingo del mes.

Cuándo se celebra el Día del Nieto en Argentina

El Día del Nieto se festeja cada segundo domingo de mayo. La elección de una fecha móvil permite que la celebración coincida con un día de descanso para gran parte de las familias argentinas.

Durante la jornada, muchas personas organizan almuerzos, meriendas o visitas para compartir tiempo con sus seres queridos. También crecen los mensajes emotivos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Este año, la fecha cae el domingo 10 de mayo, por lo que desde temprano comenzaron a circular saludos y publicaciones dedicadas a los nietos y abuelos en distintas plataformas digitales.

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Por qué se celebra esta fecha

La celebración nació con el objetivo de reconocer el vínculo afectivo entre generaciones y destacar el rol que ocupan los abuelos dentro de las familias.

En muchos hogares argentinos, los abuelos participan activamente en la crianza y el acompañamiento cotidiano de los niños y adolescentes. Además de compartir tiempo, suelen transmitir historias, costumbres y enseñanzas familiares.

El Día del Nieto busca poner en valor esa relación cercana que atraviesa distintas etapas de la vida y fortalece los lazos familiares.

Con el paso de los años, la fecha ganó popularidad gracias al impacto de las redes sociales y a las celebraciones familiares que se repiten en distintos puntos del país.

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