Accidentes fatales en Jujuy: "No queremos que ninguna familia pase lo que nosotros vivimos"

Los graves accidentes de tránsito ocurridos en las últimas 24 horas en Jujuy , con tres personas fallecidas y una mujer que perdió una pierna, volvieron a golpear con fuerza a quienes desde hace años trabajan para generar conciencia vial en la provincia. Desde la ONG Estrellas Amarillas, Santiago Chávez expresó su dolor y renovó el pedido de mayor responsabilidad al volante.

“La verdad es que es muy grave lo sucedido”, afirmó al referirse a la seguidilla de siniestros que conmocionó a Jujuy. En ese contexto, recordó que las familias que integran la organización vienen trabajando de manera constante en la concientización sobre normas básicas de tránsito, como el uso del cinturón de seguridad y del casco, para tratar de evitar nuevas tragedias.

Chávez remarcó que la educación vial no puede quedar solo en campañas aisladas, sino que debe empezar desde la casa y reforzarse en la escuela. Contó que este lunes las familias de Estrellas Amarillas estarán en la agrotécnica N° 11 de Vinalito, junto a la Policía de la Provincia, dando un taller para alumnos.

Según explicó, el objetivo es llegar a los más chicos para formar jóvenes responsables y comprometidos con el cuidado propio y ajeno. “Nos toca como papá, mamá, decirles que usen el cinturón de seguridad, que sepan la responsabilidad al momento de estar en la calle o en un vehículo”, sostuvo.

“Hay chicos que le dicen al papá que se ponga el cinturón”

choque accidente Alto Comedero Accidentes fatales en Jujuy: dos muertos en ruta 66.

Uno de los datos que más lo moviliza en este trabajo tiene que ver con la respuesta de los estudiantes cuando escuchan estos mensajes. Chávez contó que muchas veces son los propios chicos quienes toman dimensión del riesgo y trasladan ese aprendizaje a sus familias.

“Hay chicos que por ahí tuvimos una respuesta donde le dice: yo le digo a mi papá que se ponga el cinturón”, relató. Para él, eso demuestra que la educación temprana puede generar un cambio real y que el compromiso vial debe construirse entre todos.

El dolor detrás de cada campaña

Santiago Chávez recordó que quienes forman parte de Estrellas Amarillas comparten una misma herida: la pérdida de un ser querido en un siniestro vial. Por eso, cada nuevo hecho los conmueve profundamente.

“No queremos que ninguna familia pase lo que nosotros vivimos en algún momento”, expresó. Y agregó una frase que resume el sentido de la tarea que llevan adelante: “Uno ve de la vereda del frente qué es lo que le pasa a los demás, hasta que nos pasa a nosotros”.

También reconoció que nunca imaginó integrar una organización como esta, pero que encontraron en la concientización una forma de transformar el dolor en algo útil para otros. “Eso nos da fuerza, valor a poder seguir saliendo adelante, porque uno toca fondo, la familia toca fondo en lo sentimental”, cerró.

Embed - Santiago Chavez - Estrellas Amarillas

Tres accidentes en 24 horas en Jujuy

-Dos personas murieron y un hombre resultó gravemente herido tras un fuerte choque ocurrido pasadas las 9 de la mañana de este viernes sobre Ruta 66, en sentido sur-norte, a la altura de Alto Comedero. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó que las víctimas fatales son el conductor y la acompañante del auto, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Pablo Soria.

Embed - FISCAL ALEJANDRO MALDONADO - Confirmó cómo ocurrió el choque frontal en Ruta 66

-Un ciclista murió este viernes por la mañana tras ser atropellado en la Ruta Provincial 48, en la zona de Finca Nación, en El Carmen. Según la información inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando la víctima circulaba en bicicleta y fue embestida por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

-Durante el mediodía del jueves 7 de mayo, un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara a una mujer que estaba en la zona de una parada de colectivos.

Según informó sobre el caso el fiscal Alejandro Maldonado, tras el hecho, la mujer de 21 años fue derivada al Hospital Pablo Soria donde le amputaron una de las piernas. “Tiene la otra pierna también comprometida”, manifestó el funcionario sobre el estado de salud de la joven involucrada.