"Se naturaliza la violencia": qué hay detrás de las agresiones en accidentes viales en Jujuy

En Jujuy, los accidentes de tránsito ya no solo preocupan por sus consecuencias físicas o materiales. La violencia que se desata en el lugar de los hechos empieza a consolidarse como parte de la escena, con discusiones que escalan rápidamente y, cada vez más, terminan en agresiones físicas.

Jujuy. Crece la violencia en accidentes de tránsito en Jujuy: denuncian más agresiones entre conductores

En este contexto, la psicóloga María Dolores Revuelta , en diálogo con TodoJujuy , analizó qué hay detrás de estas reacciones y por qué se repiten con mayor frecuencia.

Según explicó la especialista, estos episodios no responden a una sola causa, sino a una combinación de factores. “Estamos en entornos altamente estresantes, con variables biológicas, sociales, culturales y psicológicas que influyen en cómo reaccionamos” , sostuvo.

A esto se suma un elemento clave: el contexto actual atravesado por la inmediatez. “Las redes sociales y las tecnologías, en algún sentido, fomentan el conflicto. Hay una búsqueda de lo inmediato, de la reacción, que también impacta en la vida cotidiana”, señaló.

En ese escenario, la violencia empieza a aparecer como una salida frecuente ante situaciones de tensión. “Se está naturalizando la violencia como una forma de respuesta frente a la incomodidad que generan las situaciones cotidianas”, advirtió.

Menos tolerancia y más impulsividad

Revuelta remarcó que uno de los puntos centrales es la dificultad creciente para regular las emociones. “Hay una disminución en las habilidades para gestionar lo que sentimos. Eso hace que las personas reaccionen de manera más impulsiva”, explicó.

Incluso, indicó que situaciones como un accidente de tránsito, que ya de por sí generan enojo o frustración, pueden escalar rápidamente. “Antes veíamos discusiones o insultos, pero hoy llegar a la violencia física es algo cada vez más reiterativo”, afirmó.

La especialista también aportó una mirada desde lo biológico. Explicó que el estrés acumulado —especialmente el estrés financiero o social— afecta directamente la capacidad de control. “Tenemos un área en el cerebro, la corteza prefrontal, que regula los impulsos y nos permite tomar decisiones racionales. Cuando estamos sometidos a mucho estrés, esa capacidad se debilita”, detalló.

Esa alteración provoca una mayor reactividad. “Nos volvemos menos empáticos, perdemos la capacidad de dimensionar las consecuencias de nuestras acciones y reaccionamos de manera desproporcionada”, agregó.

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero

La naturalización, el punto más preocupante

Para Revuelta, el fenómeno más alarmante es que estas conductas empiezan a verse como algo habitual. “Lo más importante es esto: la naturalización de la violencia como una alternativa válida de respuesta”, enfatizó.

En ese sentido, remarcó que se trata de un proceso que involucra a toda la sociedad. “Esto nos interpela a todos. Tenemos que empezar a preguntarnos qué nos está pasando y por qué reaccionamos de esa manera”, planteó.

Frenar la reacción: una clave posible

Como forma de empezar a revertir esta tendencia, la psicóloga propuso un ejercicio simple pero fundamental: tomar conciencia antes de reaccionar. “Las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas. Cómo yo interpreto eso define mi reacción”, explicó.

Y dejó una recomendación concreta: “Antes de reaccionar, preguntarnos qué me está pasando, qué me genera lo que el otro hizo y dejar de pensar que todo es personal o intencional”. Para la especialista, ese pequeño cambio puede marcar una diferencia. “No justifica lo que el otro hace, pero me permite decidir si realmente vale la pena reaccionar de forma desmedida y qué consecuencias puede tener eso”, concluyó.