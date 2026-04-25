Maltrato infantil: cifras que alertan y una fecha que busca visibilizar

Este 25 de abril se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. La fecha busca instalar el tema en la agenda pública, generar conciencia social y reforzar el compromiso de los Estados y la comunidad. La jornada pone el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a distintas formas de violencia.

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La iniciativa se impulsa a nivel global con el objetivo de promover derechos y alertar sobre el impacto del maltrato en el desarrollo físico, emocional y social. Organismos internacionales, gobiernos y organizaciones sociales desarrollan campañas de sensibilización y acciones territoriales.

En Argentina, la problemática mantiene vigencia. Datos de UNICEF Argentina reflejan una contradicción en las prácticas de crianza: una baja proporción de adultos avala el castigo físico, pero una mayoría reconoce su uso en la vida cotidiana.

El maltrato infantil no responde a una sola forma. Se expresa en múltiples situaciones que atraviesan distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El maltrato físico incluye golpes o cualquier acción que genere daño corporal. El maltrato psicológico aparece en insultos, amenazas o desvalorización constante. Ambas formas dejan consecuencias a corto y largo plazo.

El abuso sexual representa una de las violencias más graves. Involucra cualquier acción que vulnere la integridad de un menor. A esto se suma la negligencia, que refiere a la falta de cuidados básicos como alimentación, salud o educación.

En los últimos años, el entorno digital suma nuevas preocupaciones. El ciberacoso y el grooming avanzan con el uso de redes sociales y plataformas de mensajería.

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El marco legal que protege a niños y adolescentes

En el país, la protección de derechos se rige por la Ley 26.061. La normativa establece la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en garantizar condiciones de desarrollo integral.

Este marco promueve políticas públicas orientadas a la prevención, detección temprana y restitución de derechos. También define la intervención de organismos especializados ante situaciones de vulneración.

Canales de escucha y acompañamiento en Jujuy

En la provincia, existen líneas de atención para brindar orientación y contención. La Línea 102 funciona las 24 horas, es gratuita y confidencial. Está destinada a niños, niñas y adolescentes, pero también a adultos que necesiten asesoramiento.

Desde celulares se puede marcar 102 y desde teléfonos fijos comunicarse al (0388) 4225010. Además, la Secretaría de Niñez dispone de líneas alternativas como el 4246314 y números de WhatsApp: 3884600099 y 3884563859.

Ante situaciones de urgencia o riesgo inmediato, se encuentra habilitado el 911 para intervención policial.

La importancia de cambiar las prácticas de crianza

Especialistas remarcan la necesidad de revisar hábitos arraigados. El castigo físico y la violencia verbal no generan aprendizaje positivo y afectan el desarrollo emocional.

La promoción del buen trato implica generar entornos seguros, donde el diálogo y el acompañamiento ocupen un lugar central. La escuela, la familia y la comunidad cumplen un rol clave en este proceso.

El Día Internacional contra el Maltrato Infantil instala este debate y busca sostenerlo a lo largo del año, con acciones concretas que prioricen el bienestar de las infancias.