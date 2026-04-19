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19 de abril de 2026 - 15:24
Sociedad.

Cómo denunciar maltrato infantil en Jujuy: vías oficiales, qué hacer y a dónde acudir

Ante una sospecha de maltrato infantil en Jujuy, se puede pedir ayuda en la Línea 102, un servicio gratuito, confidencial y con atención las 24 horas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
maltrato infantil: dónde denunciar en Jujuy de forma anónima y qué pasos seguir

maltrato infantil: dónde denunciar en Jujuy de forma anónima y qué pasos seguir

En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendación es llamar al 911. Para orientación y acompañamiento, en Jujuy funciona la Línea 102.

En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendación es llamar al 911. Para orientación y acompañamiento, en Jujuy funciona la Línea 102.

Saber cómo actuar frente a una sospecha de maltrato infantil puede ser clave para proteger a un niño, niña o adolescente. En Jujuy, la vía principal de orientación y contención es la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y funciona las 24 horas. Puede comunicarse la propia víctima, un familiar, un vecino, un docente o cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de una vulneración de derechos.

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La provincia además contempla intervención del sistema de emergencias ante situaciones urgentes. Un decreto oficial incorporó la recepción de comunicaciones sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes a través del 911, por lo que ese número debe usarse cuando haya peligro inmediato, lesiones, amenazas o riesgo actual para la integridad del chico o chica.

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Cómo denunciar en Jujuy y qué datos conviene aportar

La Línea 102 de Jujuy brinda escucha, contención, orientación, asesoramiento y articulación con otros organismos del sistema de protección. El sitio oficial indica que se puede llamar gratis al 102 desde celular o al (0388) 4225010 desde teléfono fijo, y que la comunicación puede hacerse de manera anónima.

Además, la Secretaría de Niñez informó en sus comunicados oficiales que la atención de la Línea 102 también funciona por canales alternativos. El último aviso oficial disponible indicó atención por llamadas al 4246314 y por WhatsApp a los números 3884600099 y 3884563859, durante las 24 horas.

Al momento de pedir ayuda, lo más útil es aportar datos concretos: qué pasó, cuándo ocurrió, dónde, quiénes intervienen, si el niño corre peligro en ese momento y si hay lesiones visibles o antecedentes. No hace falta tener pruebas completas para consultar: la Línea 102 también orienta ante sospechas.

    Qué situaciones pueden denunciarse

    La línea está pensada para casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. El Gobierno de Jujuy menciona entre los motivos de consulta situaciones de maltrato, violencia, problemas de salud, educación, identidad o trabajo infantil, entre otras.

    La legislación jujeña establece que el Estado, la familia y la comunidad deben proteger a los chicos contra cualquier forma de maltrato, abuso, negligencia, explotación o trato cruel. La legislación jujeña establece que el Estado, la familia y la comunidad deben proteger a los chicos contra cualquier forma de maltrato, abuso, negligencia, explotación o trato cruel.

    Por eso, puede y debe pedirse ayuda si hay golpes, humillaciones constantes, abandono, amenazas, abuso sexual, exposición a violencia entre adultos o cualquier situación que afecte la integridad física o emocional de un menor.

    Maltrato infantil
    En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendación es llamar al 911. Para orientación y acompañamiento, en Jujuy funciona la Línea 102.

    En casos de riesgo inmediato o urgencia, la recomendación es llamar al 911. Para orientación y acompañamiento, en Jujuy funciona la Línea 102.

    Qué hacer si sos familiar, vecino o docente

    Ante una sospecha, lo importante es no minimizar la situación ni esperar una confirmación absoluta para buscar orientación. La Línea 102 está abierta también a familiares, allegados y a cualquier ciudadano que conozca o sospeche una vulneración de derechos.

    Si el niño o adolescente cuenta algo, la recomendación práctica es escuchar con calma, no presionarlo, no culparlo y buscar ayuda institucional. En caso de emergencia, hay que llamar al 911; para orientación, contención y activación del sistema de protección, corresponde la Línea 102.

    En Jujuy, además de la línea telefónica, la Secretaría de Niñez trabaja con Oficinas de Protección de Derechos en articulación con municipios y otros organismos, como parte del sistema de protección local.

    Teléfonos útiles en Jujuy

    • Línea 102: gratuita, confidencial y de atención las 24 horas para niñas, niños y adolescentes.
    • 102 desde celular o (0388) 4225010 desde teléfono fijo.
    • Canales alternativos informados por la Secretaría de Niñez: 4246314 y WhatsApp 3884600099 / 3884563859.
    • 911: para emergencias o riesgo inmediato.

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