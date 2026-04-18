Gimnasia de Jujuy vs Almagro: todo lo que hay que saber para la fecha 10 de la Primera Nacional

El conjunto dirigido por el “Lobo” atraviesa un gran momento: suma 18 puntos y es el único puntero de su zona, con seis triunfos en ocho partidos. Además, llega con tres victorias consecutivas que consolidan su buen presente futbolístico.

Por su parte, Almagro intentará cambiar su realidad. El “Tricolor” se ubica en el puesto 12 con 8 unidades y viene de dos derrotas seguidas, por lo que buscará sumar en una cancha siempre difícil. El encuentro será dirigido por Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Cristian Herrera como asistentes. El cuarto árbitro será Lucas Rodríguez.

¡Te aliento de corazón, la vida dejo por vos! ¡Mañana volvemos a encontrarnos en casa!

La palabra del plantel

En la previa, el defensor Delfor Minervino analizó el duelo y advirtió que será exigente: “Es un equipo bien armado, se presenta como una linda batalla. Nos estuvimos preparando con mejoras en todos los aspectos del juego”. A su vez, destacó el enfoque del equipo: “Vamos partido a partido, tratando de elevar el nivel cada semana y conseguir todos los puntos posibles para mantenernos en la cima”.

El defensor también remarcó el crecimiento del equipo a lo largo del torneo: “De 8 partidos ganamos 6. Nos hicimos fuertes en casa y empezamos a ganar de visitante, cumpliendo objetivos a corto plazo”. Finalmente, valoró el apoyo de los hinchas: “Siempre es un placer jugar en Jujuy. Los hinchas nos hacen sentir cómodos, así que vamos a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos”.

El partido contará con transmisión exclusiva de LPF Play y también podrá seguirse a través de las redes oficiales del club.