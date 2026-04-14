Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy y Almagro

El lobo recibe a almagro y tiene árbitro confirmado.

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro para su próximo compromiso ante Almagro. El encuentro se jugará este domingo 19 de abril, desde las 15.30, en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 10 de la Primera Nacional 2026 en la Zona B.

Macheroni, el elegido para impartir justicia La terna arbitral confirmada para el cruce entre el Lobo y el Tricolor estará encabezada por Maximiliano Macheroni. Lo acompañarán Matías Bianchi como asistente 1, Cristian Herrera como asistente 2 y Lucas Rodríguez como cuarto árbitro. La designación fue oficializada en la previa de una nueva jornada del campeonato de ascenso.

Maximiliano Macheroni - árbitro Para Gimnasia, el duelo aparece como una nueva prueba en un arranque que lo encuentra en la parte alta de la tabla. El conjunto jujeño llega con 18 puntos en 8 partidos, mientras que Almagro suma 8 unidades en la misma cantidad de encuentros.

Cómo está el historial entre Gimnasia y Almagro En el historial reciente entre ambos equipos, Almagro lleva ventaja. De acuerdo con el registro de enfrentamientos desde 2016, jugaron 11 veces: Gimnasia de Jujuy ganó 1, Almagro se impuso en 5 y empataron en 5 oportunidades.

gimnasia de jujuy - almagro.jpg Gimnasia de Jujuy - Almagro Los últimos cruces entre el Lobo y el Tricolor Los cinco enfrentamientos más recientes entre Gimnasia de Jujuy y Almagro dejaron dos triunfos para el conjunto bonaerense y tres empates para completar la serie favorable al visitante. El último antecedente fue el 23 de julio de 2022, cuando Almagro ganó 2 a 0. Antes habían empatado 2 a 2 el 1 de agosto de 2021, Almagro volvió a ganar 2 a 1 el 20 de marzo de 2021, se impuso 1 a 0 el 28 de noviembre de 2020 y habían igualado 0 a 0 el 15 de noviembre de 2019.

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