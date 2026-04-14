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14 de abril de 2026 - 21:07
Deportes.

Árbitro confirmado para el partido de Gimnasia de Jujuy y Almagro

La AFA confirmó al árbitro para el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Almagro. El partido se jugará este domingo desde las 15.30 horas en el Estadio 23 de Agosto.

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Macheroni, el elegido para impartir justicia

La terna arbitral confirmada para el cruce entre el Lobo y el Tricolor estará encabezada por Maximiliano Macheroni. Lo acompañarán Matías Bianchi como asistente 1, Cristian Herrera como asistente 2 y Lucas Rodríguez como cuarto árbitro. La designación fue oficializada en la previa de una nueva jornada del campeonato de ascenso.

Maximiliano Macheroni - árbitro

Para Gimnasia, el duelo aparece como una nueva prueba en un arranque que lo encuentra en la parte alta de la tabla. El conjunto jujeño llega con 18 puntos en 8 partidos, mientras que Almagro suma 8 unidades en la misma cantidad de encuentros.

Cómo está el historial entre Gimnasia y Almagro

En el historial reciente entre ambos equipos, Almagro lleva ventaja. De acuerdo con el registro de enfrentamientos desde 2016, jugaron 11 veces: Gimnasia de Jujuy ganó 1, Almagro se impuso en 5 y empataron en 5 oportunidades.

gimnasia de jujuy - almagro.jpg
Gimnasia de Jujuy - Almagro

Gimnasia de Jujuy - Almagro

Los últimos cruces entre el Lobo y el Tricolor

Los cinco enfrentamientos más recientes entre Gimnasia de Jujuy y Almagro dejaron dos triunfos para el conjunto bonaerense y tres empates para completar la serie favorable al visitante. El último antecedente fue el 23 de julio de 2022, cuando Almagro ganó 2 a 0. Antes habían empatado 2 a 2 el 1 de agosto de 2021, Almagro volvió a ganar 2 a 1 el 20 de marzo de 2021, se impuso 1 a 0 el 28 de noviembre de 2020 y habían igualado 0 a 0 el 15 de noviembre de 2019.

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