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31 de mayo de 2026 - 08:49
Economía.

Preocupa en Jujuy el cierre de comercios por los alquileres: "La gente no tiene plata"

Carlos Vaca Petrelli, corredor inmobiliario, analizó en Canal 4 el cierre de comercios en Jujuy y advirtió que el problema central es la caída del consumo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cierre de comercios (foto ilustrativa).

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El especialista señaló que la situación no ocurre únicamente en San Salvador de Jujuy, sino que se replica en distintas partes del país. Sin embargo, remarcó que en la capital jujeña el fenómeno se observa con locales que cierran o que deciden mudarse del centro hacia los barrios para intentar sostener la actividad.

“El problema es que la gente no tiene plata”

Vaca Petrelli sostuvo que el principal problema no pasa solamente por los aumentos de alquileres, sino por la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos. “El problema es otro. El problema es que la gente no tiene plata”, expresó en diálogo con Canal 4.

En ese sentido, explicó que cuando los salarios no alcanzan, la gente deja de consumir y eso repercute directamente en los comercios. “No le llega a pagar. Eso, automáticamente, por efecto rebote, significa que no compra”, señaló.

Comercios que cierran o se mudan del centro

Embed - Carlos Vaca Petrelli - Corredor inmobialiario

El corredor inmobiliario indicó que en Jujuy se está viendo el cierre de muchos negocios y también el traslado de comercios tradicionales hacia zonas barriales.

https://youtu.be/DbfYShdlCaQ

“Hoy, en Jujuy, estamos viendo que están cerrando muchos negocios, o bien otros que han sido comercios prestigiosos salen del centro y quizás van y abren en un barrio para tratar de subsistir”, sostuvo.

Según explicó, en muchos casos el problema aparece al momento de renovar contratos. Allí, algunos propietarios buscan aplicar incrementos altos que los comerciantes no pueden afrontar. “Si quieren aumentarle un 200% el monto del alquiler, la gente no puede pagar”, remarcó.

La caída del consumo y las moras

Vaca Petrelli también advirtió que muchas familias ya redujeron gastos no esenciales, como salidas o consumos recreativos. Por eso, cuando la situación se ajusta aún más, empiezan los problemas para pagar alquileres. “La gente va a empezar a suprimir gastos que ya los ha suprimido”, indicó.

Finalmente, sostuvo que una de las claves es que los salarios puedan actualizarse de acuerdo con la inflación real: “Tenemos que tratar de solucionar otro problema, que es que los salarios se actualicen en base a la inflación en serio”.

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