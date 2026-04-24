El comercio de San Salvador de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más delicados y desde la Cámara de Comercio ya hablan de una crisis profunda . Así lo expresó Alejandro Bustamante, vicepresidente de la institución, al describir un panorama marcado por la caída del consumo, el cierre de locales y una competencia que consideran cada vez más desigual.

“ Hoy la verdad que sostener la actividad se está haciendo muy difícil ”, afirmó Bustamante, al tiempo que señaló que esa situación ya se refleja de manera visible en la ciudad. Si damos una "vuelta hoy por los sectores comerciales, por el centro de la ciudad, vemos muchos locales que se han desocupado ”, sostuvo.

“Solo en el casco céntrico o en la inmediación del casco céntrico hemos relevado más de 100 comercios” “Solo en el casco céntrico o en la inmediación del casco céntrico hemos relevado más de 100 comercios”

Uno de los datos más fuertes que dejó el dirigente tiene que ver con el cierre de locales. Según explicó, tras un relevamiento realizado a pedido del gobernador, la Cámara detectó un número alarmante solo en la zona céntrica y sus alrededores .

Más de 100 comercios cerraron en el centro de Jujuy y crece la preocupación del sector

“Solo en el casco céntrico o en la inmediación del casco céntrico hemos relevado más de 100 comercios”, aseguró. Y remarcó que la situación no se limita al centro de la capital, sino que también alcanza a barrios y ciudades del interior.

Para Bustamante, el dato deja en evidencia el estado actual del sector. “Estamos con una situación que habla a las claras de cómo está hoy el sector comercial”, expresó.

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“Nos encontramos en una situación totalmente desventajosa” “Nos encontramos en una situación totalmente desventajosa”

Ventas por internet y competencia desventajosa

Entre las causas de la crisis, el vicepresidente de la Cámara mencionó la pérdida del poder adquisitivo, el comercio informal y el avance de las ventas por internet, que hoy representan una competencia muy fuerte para los negocios tradicionales.

“Nos encontramos en una situación totalmente desventajosa”, dijo al referirse a los portales de venta online y al e-commerce. Según planteó, esos canales venden mucho y compiten con el comercio formal, pero sin asumir las mismas cargas.

“Todo eso que mencioné no tributan como nosotros tributamos. Entonces no podemos tampoco competir con ellos”, afirmó. “Todo eso que mencioné no tributan como nosotros tributamos. Entonces no podemos tampoco competir con ellos”, afirmó.

locales cerrados alquileres (2)

“Necesitamos tener una ciudad donde las reglas las cumplamos todos”

Bustamante insistió en que el problema no es solo económico, sino también de falta de equidad en las condiciones para trabajar. En ese punto, apuntó a la necesidad de contar con controles más firmes y reglas claras para todos los actores.

“Necesitamos tener una ciudad donde las reglas sean claras para todos y las cumplamos todos de la misma forma”, remarcó. “Necesitamos tener una ciudad donde las reglas sean claras para todos y las cumplamos todos de la misma forma”, remarcó.

Además, explicó que el comercio formal realiza aportes que luego impactan en la comunidad, a través de tributos que se traducen en seguridad, salud y servicios. Por eso, cuestionó que otros canales de venta no tengan la misma carga ni las mismas obligaciones.

“Hoy estamos al borde del abismo”

La frase más contundente de su análisis fue también la más preocupante. Al hablar del presente del sector, Bustamante no dudó en advertir sobre la gravedad del escenario.

“Hoy estamos al borde del abismo y no hay atisbo de que la cosa vaya a reactivarse”, sostuvo. “Hoy estamos al borde del abismo y no hay atisbo de que la cosa vaya a reactivarse”, sostuvo.