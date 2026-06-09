Gil Urquiola en Política a las Brasas: "Alto Comedero sigue siendo una zona caliente por el narcomenudeo"

El secretario de Seguridad de Jujuy, Ariel Gil Urquiola, participó de Política a las Brasas y realizó un amplio repaso sobre la situación de la seguridad en la provincia. Durante la entrevista se refirió al funcionamiento del sistema de videovigilancia, la incorporación de nuevas tecnologías, la cantidad de efectivos policiales, el combate al narcomenudeo, la violencia intrafamiliar y los desafíos que enfrenta el Estado para prevenir delitos y mejorar la respuesta ante emergencias.

Además, explicó cómo se planifican las políticas de seguridad, cuáles son las zonas donde se concentra la atención de las fuerzas policiales y por qué considera que la seguridad no depende exclusivamente de la Policía sino también de otros actores de la sociedad.

Drogas en Jujuy: por dónde ingresan y cuáles son las zonas más afectadas

Consultado sobre el narcotráfico y el narcomenudeo, Gil Urquiola aseguró que la principal vía de ingreso de droga a la provincia es terrestre. “La problemática de la droga en la provincia de Jujuy y el ingreso de droga es, le podría decir, en un 99% por vía terrestre”, precisó.

Además descartó que existan reportes de vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico. “Nosotros no hemos detectado vuelos de avionetas, vuelos ilegales”, explicó haciendo alusión a lo que sucede en otras provincias.

Respecto de las rutas de ingreso, el funcionario explicó que “puede ser por Ruta 9, Ruta 34 o por pasos no habilitados”. No obstante, indicó que la geografía provincial permite concentrar controles en determinados puntos.

Sobre el narcomenudeo, reconoció que existen sectores donde la problemática tiene mayor incidencia. “Alto Comedero sigue siendo una zona caliente”, sintetizó y agregó que “Fraile Pintado y Libertador también presentan este tipo de flagelos”.

El funcionario destacó que actualmente existen herramientas para realizar denuncias anónimas. “La denuncia anónima puede realizarse por llamada telefónica a cualquier unidad policia", explicó. En esta línea, recordó también la existencia de buzones administrados por el Ministerio Público de la Acusación.

Las cámaras, los drones y el plan para ampliar la videovigilancia

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el sistema de cámaras de seguridad que actualmente funciona en la provincia, las críticas que reciben y los planes para continuar ampliándolo.

Ante una de las preguntas más frecuentes de los ciudadanos, Gil Urquiola respondió de manera contundente: “Las cámaras funcionan”.

No obstante, Gil Urquiola explicó que existen situaciones que pueden provocar interrupciones temporales en algunos equipos. “Obviamente tenemos cámaras que, ya sea por vandalización, por desperfectos en el suministro eléctrico, por algún tipo de desconexión o por alguna descarga eléctrica, quedan fuera de funcionamiento. Pero ahí se realizan los reportes y se reparan”, señaló.

Asimismo, el secretario de Seguridad explicó que sólo en la capital provincial existen alrededor de 600 cámaras operativas. Y aclaró: “Estoy hablando solamente de Capital”.

El funcionario confirmó que tienen previsto continuar expandiendo el sistema hacia otros municipios. “El plan que estamos desarrollando contempla seguir ampliando el sistema de videovigilancia en distintos puntos de la provincia”, precisó. Además, adelantó que la estrategia no se limita únicamente a sumar cámaras: “Estamos incorporando otras herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias”.

Gil Urquiola explicó que la planificación de los nuevos puntos de vigilancia está a cargo del Ministerio de Seguridad, mientras que la instalación de la infraestructura se realiza de manera articulada. “La definición del lugar donde se colocan las cámaras de vigilancia está a cargo del Ministerio de Seguridad”, señaló, al remarcar que la ubicación de cada dispositivo surge del análisis de los mapas del delito y de las zonas donde se detecta mayor concentración de hechos delictivos.

En ese sentido, indicó que la ejecución técnica de las obras no depende exclusivamente de la cartera de Seguridad. “Nosotros definimos los lugares donde se necesitan las cámaras y después trabajamos con Jujuy Digital SAPEM para todo lo que tiene que ver con la instalación y el soporte tecnológico”, explicó.

Sobre los tótems, Gil Urquiola explicó que “la idea es instalarlos en lo que denominamos corredores seguros”. Y aclaró que no sólo pueden ser utilizados por una víctima. “Cualquier ciudadano que observe un robo, una situación de violencia o algún hecho que requiera asistencia puede activarlo”, precisó remarcando que cuando se acciona uno de estos dispositivos se genera una comunicación directa con el sistema de emergencias. Además, especificó que se enciende una alarma lumínica y se pone en funcionamiento una cámara de 360 grados.

“La inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta muy útil porque permite aliviar tareas administrativas y mejorar la planificación de los recursos, la distribución de móviles y la asignación de personal”, finalizó en relación a este tema.

Embed - Política a las Brasas - Secretario de Seguridad de Jujuy, Ariel Gil Urquiola - 09/06/2026

Situación de la Policía en Jujuy

Gil Urquiola aseguró que Jujuy mantiene una adecuada cantidad de policías en relación con su población, aunque reconoció que todavía existen necesidades por cubrir. Asimismo, explicó que una cosa es la planta total y otra la cantidad de efectivos disponibles para prestar servicio. “Más o menos de una planta de personal activa podríamos estar hablando de un 75% a 80%”, especificó puntualizando en que ese porcentaje incluye a quienes realizan tareas de prevención, investigación y seguridad operativa.

Respecto de la cantidad total de efectivos, señaló: “En total, hablando de servicio efectivo, estaríamos hablando de 9.000 policías más o menos”.

Aun así, reconoció que todavía existen necesidades. “Respecto de si la cantidad de policías es suficiente. No, no es suficiente en un 100%”, sostuvo el funcionario y estimó: “Nosotros estaríamos entre un 85% y un 88%”.

Para reforzar la estructura policial, adelantó que próximamente se incorporarán nuevos agentes. “Estamos hablando de 482 o 486 ingresos”, acotó y remarcó que el funcionamiento de la Policía no depende únicamente del personal que patrulla las calles. “Es tan importante el mecánico que trabaja en los móviles policiales para arreglarlos y hacer que salgan a funcionar”, sostuvo.

Violencia intrafamiliar: el delito que más denuncias genera en Jujuy

Gil Urquiola explicó que “en el 99% de los casos, el primer interventor es la policía” ante situaciones de violencia, y destacó que a partir de esa intervención se activan los protocolos de asistencia e investigación correspondientes.

“Habitualmente lo que se tiene o se debe hacer es verificar la situación, ir en ayuda de la víctima”. Y agregó: “A partir de ahí puede haber algún tipo de aprehensión en contra de la persona que se encuentra sindicada”.

Seguridad vial: “Estamos arriba de la media nacional”

Al ser consultado sobre la situación de Jujuy respecto de los indicadores nacionales, Gil Urquiola sentenció: “Sí, lamentablemente estamos arriba de la media nacional”.

Según explicó, esta realidad obliga a reforzar las estrategias de prevención y control. Además, sostuvo que uno de los factores que más inciden en los siniestros viales continúa siendo el consumo de alcohol al volante. Cuando fue consultado sobre este punto, respondió: “Lamentablemente sí”.

El secretario consideró que, más allá de los operativos y controles, persiste un problema de conducta individual. “Hay gente que no toma conciencia, sigue conduciendo en estado de ebriedad”, señaló. Además cuestionó las reacciones que suelen producirse cuando se detectan infracciones y remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo las tareas de prevención y concientización para reducir la siniestralidad en la provincia.

Gil urquiola en Política a las brasas

El nuevo modelo de gestión policial y el funcionamiento de las comisarías

Finalmente, Gil Urquiola explicó que la provincia se encuentra revisando el modelo operativo con el que trabaja actualmente la Policía. Según detalló, durante muchos años la estructura estuvo basada principalmente en comisarías, subcomisarías y destacamentos distribuidos según la cantidad de habitantes. Posteriormente se avanzó hacia un sistema de centros de gestión.

“Las seccionales pasaron a ser centros administrativos o unidades administrativas”, remarcó y explicó que los centros de gestión concentraron tareas operativas. Sin embargo, el sistema vuelve a encontrarse en revisión. “Este sistema se está revisando, se está repensando”, aseguró.

“Estamos diseñando otro sistema que consiste en darle mayor importancia a los centros de gestión”, explicó y concluyó que uno de los objetivos es “mejorar el tiempo de respuesta ante los llamados al 911”.

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Preguntas de la audiencia: emergencia en seguridad, violencia, siniestros viales y régimen penal juvenil

Como ocurre en cada edición de Política a las Brasas, la audiencia tuvo la posibilidad de realizar consultas directas al invitado. En este caso, varias de las preguntas estuvieron vinculadas con la situación de la seguridad en la provincia, la siniestralidad vial y la implementación del régimen penal juvenil.

¿Es necesaria una emergencia en seguridad en Jujuy?

“Desde mi punto de vista, la emergencia sería que estaríamos en una crisis de seguridad y creo que no es tal en esta provincia”, sostuvo el funcionario y remarcó que la situación de Jujuy debe analizarse dentro del contexto nacional.

No obstante, reconoció que existen situaciones que requieren respuestas más rápidas por parte del Estado.

Consultado sobre la utilización de efectivos policiales como choferes o custodios, sostuvo que muchas de esas funciones continúan siendo necesarias. “No por una cuestión de lujo o de pertenecer a una casta, sino simplemente por una cuestión de seguridad y de practicidad”, sintetizó. También aclaró que la cantidad de custodias policiales se redujo en los últimos años. “Yo personalmente no tengo custodia y hay muchos funcionarios que tampoco tienen custodia”, explicó reiterando que “estamos en lo mínimo que necesitan los funcionarios”.

Denuncias por violencia y controles internos a la Policía

Gil Urquiola explicó que cualquier persona puede realizar la denuncia en la dependencia policial más cercana. “La denuncia se puede hacer en cualquier seccional de la zona”, reiteró.

Respecto a la posibilidad de que existan efectivos policiales denunciados por abuso de autoridad, indicó que no contaba con datos precisos en ese momento. “Toda denuncia que involucre a personal policial inicia tareas administrativas en cuanto a sumario administrativo para ver si hay algún tipo de responsabilidad”, recordó dando cuenta del procedimiento.

Cómo se prepara Jujuy para el régimen penal juvenil

Gil Urquiola explicó que actualmente se trabaja junto a distintos organismos para capacitar al personal que tendrá intervención en estos casos. “Se están trabajando los protocolos para capacitar al personal policial y al personal penitenciario”, reiteró.

“Se está trabajando en refuncionalizar algunos espacios y también en un proyecto bastante más importante”, detalló el secretario de Seguridad.

Preguntas que arden por Ana y Silvina

¿Cuál fue el primer cambio que implementaste en la Policía desde tu asunción?

“No sé si es un cambio fuerte, pero por lo menos una toma de conciencia respecto de que, en materia salarial, para mí era un desafío importante y llevamos a cabo negociaciones teniendo en cuenta no solamente el presupuesto de la provincia, sino entender y darle valor al trabajo que hace el personal policial y el personal penitenciario”.

¿Qué te sorprendió para mal cuando entraste a la Policía de la Provincia y te hiciste cargo del Ministerio de Seguridad?

“Lo que me sorprendió para mal, y yo realmente soy sincero y no sé si lo podré ver, por lo menos en mi calidad de funcionario, ya sea por el tiempo que pueda estar o porque es un proceso bastante complejo, es la mística policial”.

“Yo cuando entré en la Policía de la Provincia, entré como abogado en el año 2006 o 2007 y me fui en el año 2011 al Poder Judicial, y había una mística muy importante. Había personal policial muy comprometido con su trabajo. Los cuerpos especiales, como Infantería, tenían una formación quizás más militarizada de lo que es ahora, pero esta mística policial estaba dada por el respeto al uniforme, por las ganas de trabajar, había vocación”.

“Si bien muchas veces me comentaban —la mayoría de mis amigos de esa época ya están retirados— que muchos habían entrado por necesidad, de a poco se les fue despertando la vocación policial y lograron desempeñar sus tareas muy bien. Obviamente, como en toda institución, hay personas buenas y personas que no lo son tanto”.

“A esa mística yo la veo bastante disminuida. Es muy común escuchar que “no sentimos el uniforme” o que “no sienten el uniforme”. Bueno, es así. Eso hace muchas veces que, si bien se trabaja con los recursos que se tienen, yo no vea al personal policial muy animado o muy compenetrado con el trabajo. Eso es lo que me duele”.

¿Cuántos detenidos hay alojados actualmente en comisarías?

“Es un número muy bajo. No lo tengo precisado. Pero es propio, en razón de que se trata de medidas coercitivas muy cortas: aprehendidos, arrestados o personas con preventivas muy breves. A veces el traslado al Servicio Penitenciario implica más trámite administrativo que otra cosa”.

¿Por qué asumiste como secretario de Seguridad y no como ministro?

“En su momento fue lo que se dispuso. En realidad era, como dije, una situación coyuntural. Eso fue lo que se me ofreció y obviamente lo acepté. Porque entendí que, más allá de que uno tiene su corazoncito de policía, también se trata de servir de la mejor forma que uno pueda en base a la experiencia que tiene”.

¿Por qué se dice que los móviles policiales no tienen nafta? ¿Es una realidad?

“Hasta donde yo sé, no. En realidad las comisarías tienen poca disponibilidad de móviles. Más bien son los centros de gestión los que manejan eso. Y casualmente el tema del combustible, que antiguamente se hacía a través de vales y cargas de combustible, era un procedimiento medio burocrático y engorroso. Ahora tienen tarjetas de YPF. Es decir, van, cargan combustible y después se paga la carga. No es tan complejo como era antes”.

¿Creés que son necesarias las guardias urbanas o las policías municipales?

“Son necesarias. Como dije, la seguridad la hacemos entre todos. Y obviamente hay municipios como Perico o El Carmen que tienen guardias municipales y colaboran, y coadyuvan, con la Policía”.

¿Son necesarias policías realizando tareas administrativas?

“Sí, son necesarias. Porque la Policía no es solamente seguridad, prevención e investigación. El apoyo a esas tareas, que son las primordiales, son justamente las tareas administrativas y las tareas logísticas”.

¿Cómo funciona el Instituto de Seguridad Pública? ¿Bien o mal?

“El Instituto de Seguridad Pública funciona bien. De hecho es el único centro de reclutamiento que tenemos para personal policial y para el Servicio Penitenciario. Obviamente hay vicisitudes y cuestiones académicas que merecen ser revisadas y reestructuradas. Pero es un instituto que da lo mejor dentro de la estructura y de los medios que dispone”.

¿Cómo calificás la seguridad de la provincia del 1 al 10?

“Pregunta difícil, porque es como que me estaría calificando a mí mismo. Pero voy a ser bastante humilde al calificarme. Creo que estaríamos en un 7. Hay mucho por hacer”.