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27 de julio de 2026 - 09:42
Jujuy.

Dos muertos y 73 alcoholemias positivas: el saldo del fin de semana en las rutas de Jujuy

Durante los controles de fin de semana se labraron 813 actas, entre ellas 73 por alcoholemias positiva y 52 siniestros viales en rutas y calles de Jujuy.

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El reporte oficial también informó un total de 813 actas labradas durante los controles realizados en rutas y calles de Jujuy. De ese total, 740 correspondieron a actas varias, mientras que 73 fueron por alcoholemia positiva. En esta oportunidad, no se consignaron actas por exceso de velocidad.

Dos víctimas fatales durante el fin de semana

El dato más grave del informe está vinculado a las víctimas fatales. Según el parte de Seguridad Vial, dos personas murieron en siniestros viales durante el período relevado.

Muerte en Rio Blanco

Uno de los siniestros fatales informados durante el fin de semana ocurrió en Río Blanco, sobre la colectora de la Ruta Nacional 66, donde murió un motociclista de 28 años tras perder el control del rodado y derrapar. La víctima fue identificada, circulaba sin casco de seguridad y habría ingresado a un sector en construcción pese a la señalización de corte.

El hecho se registró el sábado cerca de las 5.55, en inmediaciones de un supermercado mayorista. Personal del SAME constató el fallecimiento en el lugar y un médico policial determinó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneal grave.

Más de 800 actas durante los controles

El informe también expone la magnitud del trabajo realizado por los equipos de control vial. En cinco días, se labraron 813 actas, lo que representa un promedio superior a 160 infracciones por día.

Dentro de ese total, las 73 alcoholemias positivas vuelven a mostrar una conducta de riesgo que se repite en los informes semanales. La presencia de conductores alcoholizados en rutas y calles sigue siendo uno de los principales factores de preocupación para las autoridades, especialmente por el impacto que puede tener en siniestros graves o fatales.

Dos muertos y 73 alcoholemias positivas: el saldo del fin de semana en las rutas de Jujuy - Accidente de motos (imagen ilustrativa).

Dos muertos y 73 alcoholemias positivas: el saldo del fin de semana en las rutas de Jujuy - Accidente de motos (imagen ilustrativa).

52 siniestros viales en cinco días

Durante el período relevado se registraron 52 siniestros viales, una cifra que implica un promedio de más de 10 hechos por día.

Si bien el informe no discrimina cuántos fueron con daños materiales, lesionados o víctimas fatales, el saldo final confirma que el fin de semana dejó consecuencias graves. La combinación entre circulación intensa, maniobras imprudentes, consumo de alcohol y falta de cumplimiento de normas de tránsito continúa siendo un problema central en la seguridad vial de la provincia.

Datos claves

  • Período relevado: jueves 23 al lunes 27 de julio de 2026.
  • Total de actas: 813.
  • Actas varias: 740.
  • Actas por alcoholemia positiva: 73.
  • Actas por velocidad: no se registraron en el parte.
  • Siniestros viales registrados: 52.
  • Víctimas fatales: 2.
  • Promedio de infracciones: más de 160 por día.
  • Promedio de alcoholemias positivas: casi 15 por día.

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