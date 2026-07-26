En qué lugares de Jujuy se reportan más picaduras de alacranes

El escorpionismo continúa siendo una problemática de importancia en el norte argentino , una región que concentra gran parte de las notificaciones registradas en el país. En Jujuy, los casos de picaduras de alacranes tienen mayor presencia en determinadas zonas y especialistas remarcan la necesidad de reforzar la prevención dentro de las viviendas.

Jujuy. Un nene de 4 años sufrió la picadura de un alacrán en la escuela de Yuto

El infectólogo Gustavo Echenique (MP 2929) explicó que el norte del país reúne una proporción importante de los episodios registrados a nivel nacional. “El NOA concentra casi el 70% de las notificaciones a nivel nacional. En Argentina se notifican aproximadamente entre 8.000 y 9.000 casos de escorpionismo por año. Entonces, obviamente, cuando hablamos del NOA, también Jujuy tiene un número no menor de casos”, sostuvo.

Además, mencionó la situación de provincias vecinas y la distribución de los casos dentro de Jujuy. “Salta está concentrando 250 notificaciones en el primer semestre. En lo que respecta a la provincia de Jujuy, generalmente un 60% se registran más en la zona del Ramal, en la zona de Yungas también” , explicó.

En ese sentido, remarcó que “ es un evento que tiene que ser tenido muy en cuenta por la gente y, sobre todo, por la prevención”. Uno de los datos centrales aportados por el especialista es que la gran mayoría de los episodios se produce dentro de las viviendas.

“Lo primero a destacar es que el 92% de los accidentes por escorpionismo se registran en los hogares”, afirmó. Echenique explicó además que existen distintas variedades y que algunas presentan mayor peligrosidad. “La variante Trivitatus es la más agresiva y venenosa”, indicó.

Qué características tienen los alacranes de mayor riesgo

El infectólogo detalló algunos rasgos que pueden ayudar a diferenciar a los ejemplares más peligrosos. “En el caso de nuestro medio, el que se considera venenoso tiene una característica muy particular porque la cola tiene un doble aguijón, a diferencia del aguijón simple que presentan las variedades que son mucho más benévolas en cuanto a lo que es la ponzoña”, explicó.

También destacó otros aspectos visibles. “Ese es uno de los datos muy importantes, el color amarronado que es muy frecuente de ver, y sobre todo las pinzas, las pinzas que tienen los escorpiones en la zona delantera”, señaló.

Sobre este punto, agregó: “En el caso de los venenosos son pinzas mucho más alargadas que los no venenosos, que tienen mucho más forma como de caparazón, que son mucho más redondeadas”.

Antecedentes de casos graves en Jujuy

Echenique también se refirió a los episodios de mayor gravedad registrados en la provincia. “Los eventos que hemos tenido de fallecimientos en la provincia se han dado principalmente por causas de tipo anafiláctica al veneno. No específicamente por la potencia del veneno”, explicó.

Además, aclaró que existen variedades en otros países con un nivel de peligrosidad mayor. “Hay, por supuesto, variedades que en Brasil, por ejemplo, son mucho más mortales”, señaló.

Frente a esta situación, el especialista insistió en la importancia de la prevención, especialmente dentro de los hogares, donde se registra la mayoría de los accidentes por picaduras de alacranes.