Un nene de 4 años sufrió la picadura de un alacrán en la escuela de Yuto

Un momento de preocupación se vivió en Yuto, donde un niño de 4 años tuvo que ser trasladado al hospital luego de sufrir la picadura de un alacrán mientras se encontraba en clases en el J.I.N.N. 27, que funciona en la Escuela N°253 Provincia del Chaco.
De acuerdo con la información difundida, "el pequeño manifestó que algo lo había picado en la zona de la cintura". A partir de eso, los docentes revisaron la situación y encontraron un alacrán sobre la mochila del alumno, por lo que activaron de inmediato el protocolo correspondiente.
Cómo fue la asistencia al niño
Tras el hallazgo, personal del SAME asistió al menor y luego lo trasladó al hospital San Miguel de Yuto para una mejor evaluación. El niño fue atendido por el doctor Carlos Zerpa, quien informó a la madre y al personal docente que se encontraba en buen estado.
Según los datos publicados, el pequeño quedó en observación por algunas horas y posteriormente recibió el alta médica. Luego regresó a su domicilio, donde continuó bajo control y vigilancia.
El episodio generó una lógica preocupación en la comunidad educativa y en la familia del niño, aunque con el correr de las horas llegó la tranquilidad cuando desde el hospital confirmaron que su cuadro no revestía gravedad.
Hasta el momento, la información difundida indica que la rápida intervención del personal docente y de salud fue clave para asistir al menor y descartar complicaciones mayores.
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Alacranes: cuáles son los venenosos.
¿Qué hacer cuando te pica una alacrán?
-No entrar en pánico. Mantener la calma ante el hallazgo de estos animales porque no son agresivos.
-Mantener la limpieza, especialmente los lugares donde suelen habitar: grietas, debajo de un tronco, trapos de pisos, detrás de cajas.
-Revisar siempre la ropa y el calzado debido a que son uno de los lugares más elegidos por los artrópodos
-En caso de encontrar un escorpión, evitar matarlo. Poner el animal en un frasco con alcohol y llevarlo al Instituto de Biología de la Altura ubicado en Avenida Bolivia 1661.
-En caso de picadura dirigirse inmediatamente al Hospital San Roque o al Hospital de Niños.
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