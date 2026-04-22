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22 de abril de 2026 - 08:59
Jujuy.

Corte de agua programado en Tilcara: qué zonas estarán afectadas este miércoles

La interrupción del suministro de agua potable en Tilcara se debe a una obstrucción detectada en el acueducto principal.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según el aviso difundido por la empresa, la restricción en el suministro de agua potable está prevista entre las 10 y las 18 horas, debido a una obstrucción detectada en el acueducto principal a la altura de los parajes Villa El Perchel y Angosto El Perchel.

Desde la prestataria recomendaron a los usuarios de la zona tomar las previsiones necesarias durante la franja horaria anunciada.

Corte de agua (Foto ilustrativa)
Corte de agua (Foto ilustrativa)

Corte de agua (Foto ilustrativa)

Por qué habrá corte de agua en Tilcara

De acuerdo al parte oficial, el servicio se verá afectado por tareas vinculadas a una obstrucción localizada en un punto clave del sistema de distribución. Por esa razón, será necesario interrumpir temporalmente el normal suministro mientras se llevan adelante los trabajos programados.

Fecha: miercoles 22 de abril

Localidad: Tilcara

Zona:

  • Villa El Perchel
  • Angosto El Perchel
  • La Banda de Tilcara
  • Viviendas de la Tupac

Horario: 10 a 18 horas

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