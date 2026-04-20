Corte de agua programado en San Antonio y Maimará: en qué horarios

Agua Potable de Jujuy comunicó que este martes 21 de abril habrá una interrupción programada del servicio de agua potable en la localidad de Maimará y en San Antonio, debido a tareas de mejora en la red.
Trabajos programados en Maimará
Según se informó, los trabajos consisten en el reemplazo de cañería de PEAD por PVC 110, una obra que busca modernizar el sistema y optimizar su funcionamiento en el sector intervenido.
La zona afectada será avenida Belgrano, entre Padre Lázaro y Colombres Garmendia, y el corte está previsto de 10 a 12 horas.
Desde la empresa explicaron que estas obras son fundamentales para optimizar la presión y garantizar la calidad del servicio en esa zona de la localidad. Además, recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias durante ese lapso.
Operativo integral en San Antonio
Por otra parte, Agua Potable de Jujuy S.E. informó a los usuarios de la localidad de San Antonio que se llevará adelante un operativo de mantenimiento integral con el objetivo de optimizar el sistema de abastecimiento y garantizar la calidad del recurso. El mismo será desde las 22 horas hasta las 3 de la madrugada del miércoles.
De acuerdo con lo comunicado, las tareas técnicas incluirán el recambio de una junta estratégica en el acueducto de agua cruda, la limpieza y desinfección de cisternas, el mantenimiento preventivo en la cámara rompe presión del sistema de bombeo y la limpieza técnica del acueducto de 200 milímetros en el tramo Planta Los Morados-Ingreso al pueblo.
San Antonio - Agua Potable
Por qué se realizará el corte
De acuerdo con lo informado, estas obras de modernización son consideradas fundamentales para optimizar la presión y garantizar la calidad del servicio en esa zona de la localidad.
Además, solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras dure la interrupción programada.
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