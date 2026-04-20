Corte de agua programado en San Antonio y Maimará: en qué horarios

Agua Potable de Jujuy comunicó que este martes 21 de abril habrá una interrupción programada del servicio de agua potable en la localidad de Maimará y en San Antonio , debido a tareas de mejora en la red.

Según se informó, los trabajos consisten en el reemplazo de cañería de PEAD por PVC 110 , una obra que busca modernizar el sistema y optimizar su funcionamiento en el sector intervenido.

La zona afectada será avenida Belgrano, entre Padre Lázaro y Colombres Garmendia , y el corte está previsto de 10 a 12 horas .

Desde la empresa explicaron que estas obras son fundamentales para optimizar la presión y garantizar la calidad del servicio en esa zona de la localidad. Además, recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias durante ese lapso.

Maimará- agua potbale

Operativo integral en San Antonio

Por otra parte, Agua Potable de Jujuy S.E. informó a los usuarios de la localidad de San Antonio que se llevará adelante un operativo de mantenimiento integral con el objetivo de optimizar el sistema de abastecimiento y garantizar la calidad del recurso. El mismo será desde las 22 horas hasta las 3 de la madrugada del miércoles.

De acuerdo con lo comunicado, las tareas técnicas incluirán el recambio de una junta estratégica en el acueducto de agua cruda, la limpieza y desinfección de cisternas, el mantenimiento preventivo en la cámara rompe presión del sistema de bombeo y la limpieza técnica del acueducto de 200 milímetros en el tramo Planta Los Morados-Ingreso al pueblo.

San Antonio - Agua Potable

Por qué se realizará el corte

De acuerdo con lo informado, estas obras de modernización son consideradas fundamentales para optimizar la presión y garantizar la calidad del servicio en esa zona de la localidad.

Además, solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras dure la interrupción programada.