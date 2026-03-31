Atención: realizarán trabajos de Agua Potable este martes en el centro de San Salvador de Jujuy

Trabajos de emergencia de Agua Potable en el centro de San Salvador de Jujuy Agua Potable de Jujuy informó que este martes 31 de marzo realizará una intervención programada en la intersección de Lavalle e Independencia, en San Salvador de Jujuy, para reparar una pérdida de agua.

Agua Potable de Jujuy informó que este martes 31 de marzo se llevará a cabo una intervención programada en el centro de San Salvador de Jujuy, específicamente en la intersección de calle Lavalle e Independencia, para reparar una pérdida de agua. se trata de uno de los puntos neurálgicos del centro de la ciudad por lo que se tomaron los recaudos pertinentes.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, los trabajos se realizarán luego de recibir la autorización municipal correspondiente para la rotura de calzada, paso necesario para avanzar con la reparación en ese sector.

Lavalle e Independencia Agua Potable de Jujuy informó que este martes 31 de marzo realizará una intervención programada en la intersección de Lavalle e Independencia, en San Salvador de Jujuy, para reparar una pérdida de agua. A qué hora comenzarán los trabajos de Agua Potable Según se indicó, la intervención está prevista para las 14:00 horas. El horario fue coordinado con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación escolar, teniendo en cuenta que a esa hora los estudiantes ya deberían encontrarse en sus respectivos establecimientos educativos.

La empresa no detalló en el comunicado la duración total de las tareas, pero sí remarcó que se trata de un trabajo programado en una zona céntrica y de alto movimiento en la capital jujeña.

Qué se recomienda a los vecinos y conductores Debido a que se trabajará sobre la calzada, se recomienda a quienes circulen por el centro prestar atención a posibles restricciones o desvíos de tránsito en las inmediaciones de Lavalle e Independencia. Además, al tratarse de una reparación vinculada a una pérdida de agua, también se aconseja a los vecinos y comercios del sector mantenerse atentos a cualquier novedad que pueda surgir en torno al servicio mientras se desarrollan las tareas.

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