jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 09:43
Servicios.

Interrupción programada de energía en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande

La empresa de energía de Jujuy recomendó desenchufar artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando vuelva el suministro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Lee además
El corte de luz afecta al ascensor urbano.
Jujuy.

Un corte de luz afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy: hasta qué hora
EJESA.
Jujuy.

Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

Las tareas se realizarán en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande, con horarios diferenciados según cada zona. Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas.

image
Jujuy: EJESA inform&oacute; interrupciones programadas del servicio el&eacute;ctrico para este jueves 14 de mayo en Yuto, Monterrico y Rode&iacute;to de R&iacute;o Grande.

Jujuy: EJESA informó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este jueves 14 de mayo en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande.

Corte de luz en Yuto

  • Lugar: Yuto
  • Fecha: jueves 14 de mayo
  • Horario: de 8 a 13hs
  • Sector afectado: Yuto y zonas aledañas.
  • Trabajos: retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, para evitar contacto con cables, prevenir fallas o interrupciones y reducir riesgos durante tormentas. Además, se optimizarán puntos de la red para mejorar la distribución eléctrica.

Corte de luz en Monterrico

  • Lugar: Monterrico
  • Fecha: de 9 a 14, aproximadamente.
  • Zona alcanzada: 100 Viviendas, Loteo Soles, La Bomba y sectores aledaños.
  • Tareas: para poner en condiciones una subestación existente, mediante trabajos de reparación, actualización y mejora, con el objetivo de que vuelva a operar de forma óptima. También se realizarán tareas de recorte controlado de ramas y árboles cercanos a líneas eléctricas.

Corte de luz en Rodeíto de Río Grande

  • Lugar: Rodeíto de Río Grande
  • Horario: de 8.30 a 14, aproximadamente.
  • Zoona: Loteo Palo Blanco y zonas aledañas.
  • Trabajos: EJESA informó que allí se realizarán tareas de retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, además del reemplazo de aisladores y crucetas para mejorar la seguridad y estabilidad de la red.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la empresa recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad durante el horario de interrupción para evitar inconvenientes al momento del restablecimiento del servicio.

También recordaron que los horarios son aproximados y pueden modificarse según el avance de las tareas o las condiciones operativas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un corte de luz afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy: hasta qué hora

Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

Anunciaron cortes de luz programados para este martes en tres localidades de Jujuy

Interrupción programada de energía en Calilegua y San Pedro

Las más leídas

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Jujeños detenidos en Tucumán video
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Imagen ilustrativa realizada con IA video
Jujuy.

El costo oculto de los accidentes de tránsito: cuánto gasta el SAME por cada asistencia

Imputaronal hermano de Manuel Adorni 
País.

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel