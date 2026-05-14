Interrupción programada de energía en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

EJESA informó interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica para este jueves 14 de mayo en distintos puntos de Jujuy, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.

Las tareas se realizarán en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande, con horarios diferenciados según cada zona. Desde la empresa indicaron que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas.

image Jujuy: EJESA informó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este jueves 14 de mayo en Yuto, Monterrico y Rodeíto de Río Grande.

Corte de luz en Yuto Lugar: Yuto

Fecha: jueves 14 de mayo

Horario: de 8 a 13hs

Sector afectado: Yuto y zonas aledañas .

. Trabajos: retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, para evitar contacto con cables, prevenir fallas o interrupciones y reducir riesgos durante tormentas. Además, se optimizarán puntos de la red para mejorar la distribución eléctrica. Corte de luz en Monterrico Lugar: Monterrico

Fecha: de 9 a 14 , aproximadamente.

, aproximadamente. Zona alcanzada: 100 Viviendas, Loteo Soles, La Bomba y sectores aledaños .

. Tareas: para poner en condiciones una subestación existente, mediante trabajos de reparación, actualización y mejora, con el objetivo de que vuelva a operar de forma óptima. También se realizarán tareas de recorte controlado de ramas y árboles cercanos a líneas eléctricas. Corte de luz en Rodeíto de Río Grande Lugar: Rodeíto de Río Grande

Horario: de 8.30 a 14 , aproximadamente.

, aproximadamente. Zoona: Loteo Palo Blanco y zonas aledañas .

. Trabajos: EJESA informó que allí se realizarán tareas de retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, además del reemplazo de aisladores y crucetas para mejorar la seguridad y estabilidad de la red. Recomendaciones para los vecinos Desde la empresa recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad durante el horario de interrupción para evitar inconvenientes al momento del restablecimiento del servicio.

También recordaron que los horarios son aproximados y pueden modificarse según el avance de las tareas o las condiciones operativas.

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