martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 07:57
Servicios.

Interrupción programada de energía en San Salvador de Jujuy

EJESA confirmó cortes programados de energía este lunes en barrios de San Salvador de Jujuy por trabajos de mantenimiento, Los Huaicos y Alto Comedero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Barrios donde se realizarán las interrupciones programadas de energía en San Salvador de Jujuy

Los Huaicos

Entre las 8 y las 13 horas, el servicio estará interrumpido en el barrio Los Huaicos. La zona afectada comprende el sector delimitado por las calles Gámez, Capitán Rivera, Chubut y pasaje Soler, además de áreas aledañas.

Desde la empresa indicaron que en ese sector se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo sobre la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

Interrupción del servicio en Alto Comedero

En tanto, entre las 9 y las 10 horas se verá afectado el barrio Alto Comedero. El corte abarcará la zona comprendida entre avenida Forestal, avenida Snopek, Fraile Pintado y El Piquete.

En este sector se realizarán trabajos de mantenimiento en un transformador, junto con ajustes de tensión para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona.

Recomendaciones para los usuarios

Desde EJESA recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario de los cortes, desconectar equipos eléctricos sensibles y planificar el uso de energía para evitar inconvenientes.

