La empresa distribuidora de energía eléctrica EJESA anunció que este lunes 9 de febrero, por la mañana, habrá cortes programados de energía en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro.

Barrios donde se realizarán las interrupciones programadas de energía en San Salvador de Jujuy Los Huaicos Entre las 8 y las 13 horas, el servicio estará interrumpido en el barrio Los Huaicos. La zona afectada comprende el sector delimitado por las calles Gámez, Capitán Rivera, Chubut y pasaje Soler, además de áreas aledañas.

Desde la empresa indicaron que en ese sector se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo sobre la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

Corte de luz en huaico Interrupción programada de energía en San Salvador de Jujuy Interrupción del servicio en Alto Comedero En tanto, entre las 9 y las 10 horas se verá afectado el barrio Alto Comedero. El corte abarcará la zona comprendida entre avenida Forestal, avenida Snopek, Fraile Pintado y El Piquete.

En este sector se realizarán trabajos de mantenimiento en un transformador, junto con ajustes de tensión para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona. Corte de luz Interrupción programada de energía en San Salvador de Jujuy Recomendaciones para los usuarios Desde EJESA recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario de los cortes, desconectar equipos eléctricos sensibles y planificar el uso de energía para evitar inconvenientes.

