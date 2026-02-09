martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 08:41
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Jujuy está en su totalidad bajo alerta amarilla por tormentas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy, que comenzará a regir desde este lunes 9 de febrero y se extenderá, al menos, durante los próximos días, con fenómenos de variada intensidad y un marcado aumento de la inestabilidad atmosférica.

Lee además
Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia
Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?
Extendido.

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Según el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas estarán dominadas por lluvias, chaparrones y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

tormentas en Jujuy

Desde cuándo rige la alerta amarilla

De acuerdo con los datos actualizados del SMN a las 6:23 de este lunes, la alerta amarilla por tormentas afecta a todo el territorio jujeño desde la tarde de hoy, lunes 9 de febrero, intensificándose durante la noche.

Durante la tarde se prevé una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, mientras que por la noche se esperan tormentas fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas de los Valles, Yungas y áreas cercanas a la capital provincial.

Pronóstico para el martes: continúan las tormentas

El martes 10 de febrero se presentará con un escenario meteorológico inestable desde la madrugada. El SMN anticipa:

  • Madrugada: tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias del 40 al 70%.

  • Mañana: chaparrones aislados.

  • Tarde: tormentas dispersas.

  • Noche: tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones nuevamente elevada.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, con vientos predominantes del sector sur y sudoeste.

Miércoles: leve mejora por la mañana, inestabilidad hacia la tarde

Para el miércoles 11 de febrero, el pronóstico indica una mejora temporaria durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, hacia la tarde y noche volverían las tormentas, con una probabilidad estimada entre el 10 y el 40%, y una temperatura máxima que podría alcanzar los 30°C, manteniendo el ambiente caluroso y húmedo.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Desde el SMN advierten que las tormentas podrían estar acompañadas por:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos

  • Fuerte actividad eléctrica

  • Ráfagas intensas

  • Ocasional caída de granizo

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, se recomienda a la población jujeña:

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

  • No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.

  • Asegurar objetos que puedan volarse.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y organismos de emergencia.

Las autoridades seguirán monitoreando la evolución del sistema de tormentas y no se descarta que la alerta pueda extenderse o elevarse de nivel en caso de empeoramiento de las condiciones climáticas.

Alerta por temperaturas extremas:

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por temperaturas extremas que rige para la provincia de Jujuy en el marco de una ola de calor que puede tener impactos significativos sobre la salud de la población. El organismo informó sobre los distintos niveles del sistema de alertas por calor y qué implica cada uno para quienes se encuentren en las zonas afectadas, especialmente para grupos de riesgo.

Embed - Alerta por temperaturas extremas para Jujuy: qué significa y cómo afecta a la población

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Sigue el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo lloverá

Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Lo que se lee ahora
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel