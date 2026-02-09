Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy , que comenzará a regir desde este lunes 9 de febrero y se extenderá, al menos, durante los próximos días, con fenómenos de variada intensidad y un marcado aumento de la inestabilidad atmosférica.

Extendido. Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Clima. Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Según el pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas estarán dominadas por lluvias, chaparrones y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

De acuerdo con los datos actualizados del SMN a las 6:23 de este lunes, la alerta amarilla por tormentas afecta a todo el territorio jujeño desde la tarde de hoy, lunes 9 de febrero , intensificándose durante la noche.

Durante la tarde se prevé una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70% , mientras que por la noche se esperan tormentas fuertes , con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h , especialmente en zonas de los Valles, Yungas y áreas cercanas a la capital provincial.

Pronóstico para el martes: continúan las tormentas

El martes 10 de febrero se presentará con un escenario meteorológico inestable desde la madrugada. El SMN anticipa:

Madrugada: tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias del 40 al 70%.

Mañana: chaparrones aislados.

Tarde: tormentas dispersas.

Noche: tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones nuevamente elevada.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, con vientos predominantes del sector sur y sudoeste.

Miércoles: leve mejora por la mañana, inestabilidad hacia la tarde

Para el miércoles 11 de febrero, el pronóstico indica una mejora temporaria durante la madrugada y la mañana, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, hacia la tarde y noche volverían las tormentas, con una probabilidad estimada entre el 10 y el 40%, y una temperatura máxima que podría alcanzar los 30°C, manteniendo el ambiente caluroso y húmedo.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Desde el SMN advierten que las tormentas podrían estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Fuerte actividad eléctrica

Ráfagas intensas

Ocasional caída de granizo

Recomendaciones a la población

Ante este panorama, se recomienda a la población jujeña:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y organismos de emergencia.

Las autoridades seguirán monitoreando la evolución del sistema de tormentas y no se descarta que la alerta pueda extenderse o elevarse de nivel en caso de empeoramiento de las condiciones climáticas.

Alerta por temperaturas extremas:

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por temperaturas extremas que rige para la provincia de Jujuy en el marco de una ola de calor que puede tener impactos significativos sobre la salud de la población. El organismo informó sobre los distintos niveles del sistema de alertas por calor y qué implica cada uno para quienes se encuentren en las zonas afectadas, especialmente para grupos de riesgo.