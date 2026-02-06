viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 16:30
Extendido.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: qué va a pasar el fin de semana

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para nuestra provincia. Se esperan lluvias todo el fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta amarilla por tormentas para la provincia de Jujuy, con condiciones de inestabilidad que se extenderán durante todo el fin de semana, especialmente en zonas de los Valles, Yungas y áreas cercanas a la capital.

Según el pronóstico oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

cielo nublado tormentas jujuy (1)

Viernes con tormentas fuertes durante toda la jornada

Para este viernes, el SMN anticipa un día inestable desde la mañana y hasta la noche. Se prevén tormentas, con probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%, algunas de ellas fuertes, principalmente durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. En cuanto a los vientos, soplarán del sector sur, con velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h.

Sábado: continúa la inestabilidad y sube la probabilidad de lluvias

El sábado se presentará con condiciones similares, aunque con mayor intensidad durante la madrugada.

El SMN prevé tormentas fuertes en las primeras horas del día, con una probabilidad de precipitaciones que podría llegar al 70-100% en ese período.

Durante la mañana y la tarde continuarán las tormentas, algunas aisladas hacia la noche.

La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C, con vientos predominantes del sector sur y sudoeste.

Domingo: mejora parcial, pero no se descartan lluvias

Para el domingo, el pronóstico indica una leve mejora en las condiciones del tiempo. Durante la madrugada y la mañana se esperan chaparrones, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones bajará al 10-40%. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 27°C, con vientos del sector noreste.

Recomendaciones ante el alerta amarilla

Desde el SMN recuerdan que el alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Se recomienda evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

