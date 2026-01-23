Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia de Jujuy seguirá bajo alerta amarilla por fuertes tormentas durante dos jornadas consecutivas. El alerta se renovó y mantiene su vigencia para este viernes 23 y sábado 24 de enero, con tormentas de variada intensidad que podrían incluir abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Desde el organismo meteorológico indicaron que a lo largo de ambos días podrían registrarse lluvias intensas en distintos puntos del territorio provincial. La advertencia también advierte sobre la posible formación de tormentas localmente fuertes, capaces de generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta amarilla Advertencia para el viernes 23 de enero Para hoy, el SMN anticipa que desde la tarde - noche estarán bajo alerta amarilla las siguientes áreas: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

tormentas lluvias En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, actividad eléctrica intensa y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar esas cifras de manera puntual.

El sábado 24 de enero continúa el alerta amarilla La inestabilidad persistirá en la jornada de mañana, especialmente en: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi. Durante la tarde-noche podrían desarrollarse tormentas fuertes con acumulados de lluvia estimados entre 20 y 40 mm, manteniendo condiciones de riesgo moderado para la región. lluvias tormentas.jpg El avance de la tormenta desde el viernes hasta el sábado Mediante windy.com se puede hacer un seguimiento de cómo sigue avanzando la tormenta en Jujuy a partir de este viernes y en el transcurso de todo el sábado 24 de enero. avance de la tormenta en Jujuy

