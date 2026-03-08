lunes 09 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 17:19
Tradición.

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

La comisión de devotos anunció que el viernes 20 de marzo comenzará la novena dedicada a la Virgen de Punta Corral.

Por  Agustín Weibel
El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

La comisión de devotos confirmó el cronograma de actividades para la tradicional peregrinación de la Virgen de Punta Corral. El descenso hacia Tumbaya se realizará el domingo 29 de marzo, en el marco de la celebración del Domingo de Ramos.

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

La comisión de devotos de la Virgen de Punta Corral, encabezada por su presidente Diego Vilca, confirmó el programa oficial de actividades para una nueva edición de la tradicional peregrinación que se realiza en la localidad de Tumbaya.

De acuerdo a lo informado, el rezo de la novena dará inicio el viernes 20 de marzo y se extenderá hasta el 28 de marzo, días en los que los fieles se prepararán espiritualmente para uno de los momentos más esperados de la celebración religiosa.

Asimismo, Vilca indicó que los preparativos comenzaron días atrás con trabajos de acondicionamiento tanto en los caminos que conducen al santuario como en el pueblo de Tumbaya, con el objetivo de recibir a los miles de peregrinos que cada año participan de la festividad.

En la iglesia local ya se avanzó con la instalación de estructuras desmontables que permitirán desarrollar con mayor comodidad las celebraciones litúrgicas. Además, durante esta semana se prevé mantener reuniones con autoridades de la Secretaría de Transporte para definir aspectos vinculados al estacionamiento y otras cuestiones logísticas.

Misas en el cerro

El cronograma oficial establece que el sábado 21 de marzo comenzarán las celebraciones en el santuario de Punta Corral, con misas destinadas a los peregrinos programadas para las 15:00 y las 18:00.

Las actividades continuarán el domingo 22 con nuevas celebraciones religiosas a las 9:00 y 17:00. En tanto, el miércoles 25 se realizará el ascenso de los servidores desde la iglesia de Tumbaya y posteriormente se celebrará la misa de apertura en el oratorio de Punta Corral a las 19:00.

Durante los días siguientes se desarrollarán rezos del Rosario, Vía Crucis y distintas misas dedicadas a matrimonios, jóvenes, vocaciones y comunidades parroquiales.

El esperado descenso hacia Tumbaya

Uno de los momentos más significativos se vivirá el sábado 28 de marzo, cuando se concrete la partida de la imagen hacia el lugar de la aparición en Estancia Vieja y luego el regreso al oratorio, acompañado por las tradicionales bandas de sikuris.

Al día siguiente, el domingo 29 de marzo, coincidiendo con el Domingo de Ramos, se iniciará la peregrinación desde Punta Corral hacia Tumbaya a partir de las 7:00. Se estima que la imagen llegará al pueblo alrededor de las 19:30, donde se celebrará la misa central presidida por el obispo César Daniel Fernández.

Las actividades religiosas continuarán durante toda la Semana Santa y se extenderán hasta el 2 de mayo, fecha en la que se realizará la despedida de la Virgen y su retorno al santuario de Punta Corral.

