Virgen de Punta Corral: puesta a punto para los caminos y cronograma

Con la mirada puesta en una de las manifestaciones de fe más convocantes de Jujuy, autoridades e integrantes de la organización mantuvieron la primera reunión para coordinar el operativo de la Virgen de Punta Corral.

En ese marco, hoy comenzaron los trabajos en el acceso al santuario. “Hoy salió a trabajar la máquina de Recursos Hídricos, y considera que capaz que ya en dos semanas el camino ya está listo ante el 21 ”, señaló Diego Vilca, de la comisión de devotos marcando el objetivo de tener el trayecto en condiciones antes del inicio fuerte de las peregrinaciones.

Las tareas apuntan a mejorar sectores afectados por las lluvias y garantizar la seguridad de los miles de fieles que cada año ascienden hasta el santuario ubicado en el cerro.

El cronograma oficial confirma que el sábado 21 de marzo comenzarán las celebraciones en Punta Corral, con misas de peregrinos a las 15:00 y 18:00 horas.

El domingo 22 continuarán las celebraciones con misas a las 9:00 y 17:00. Además, el miércoles 25 se realizará el ascenso de servidores desde la iglesia de Tumbaya y la misa de apertura en el Oratorio de Punta Corral a las 19:00.

Durante los días siguientes habrá celebraciones, rezos del Rosario, Vía Crucis y misas especiales dedicadas a matrimonios, jóvenes, vocaciones y distintas comunidades.

El descenso y la llegada a Tumbaya

El sábado 28 de marzo será uno de los momentos más esperados: la partida de la imagen hacia el lugar de aparición en Estancia Vieja y, posteriormente, el descenso hacia el oratorio, acompañado por las tradicionales bandas de sikuris.

El domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, iniciará la peregrinación desde Punta Corral hacia Tumbaya a las 7:00. La llegada de la sagrada imagen está prevista para las 19:30, seguida por la Misa de Ramos presidida por el obispo César Daniel Fernández.

Las actividades continuarán durante Semana Santa y se extenderán hasta el 2 de mayo, con celebraciones en distintas parroquias y comunidades de la provincia, culminando con la despedida de la Virgen y su regreso al Oratorio de Punta Corral.

Con el camino en plena puesta a punto y el cronograma confirmado, la comunidad jujeña ya comienza a palpitar una nueva edición de la histórica Bajada de la Virgen de Punta Corral.