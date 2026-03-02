Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.

Gran parte de Jujuy se encuentra bajo alerta naranja por tormentas para este martes y miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno podría estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas fuertes que alcanzarían los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Qué implica la alerta naranja El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Se prevén tormentas fuertes o severas, con acumulados de lluvia significativos que podrían generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Zonas afectadas Según el Servicio Meteorológico Nacional la alerta naranja afectará a: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Además hay alerta amarilla para: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

ALERTA NARANJA Recomendaciones ante el mal tiempo Ante este escenario, se recomienda: Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.

No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Desconectar artefactos eléctricos ante tormentas con fuerte actividad eléctrica.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.