Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Se prevén tormentas fuertes o severas, con acumulados de lluvia significativos que podrían generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.
Zonas afectadas
Según el Servicio Meteorológico Nacional la alerta naranja afectará a: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
Además hay alerta amarilla para: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.
Recomendaciones ante el mal tiempo
Ante este escenario, se recomienda:
Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.
No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
Desconectar artefactos eléctricos ante tormentas con fuerte actividad eléctrica.
Mantenerse informado a través de canales oficiales.