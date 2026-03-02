martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 20:37
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Se vienen días con intensas lluvias, posible actividad eléctrica y granizo en algunas zonas de Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.

Lee además
“Perdimos todo”: el drama en San Francisco Solano tras la crecida del río Arenales (Foto: El 10)
Temporal.

Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente
alerta en jujuy por los casos de lepra y chikungunya en salta: consejos y advertencias
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Qué implica la alerta naranja

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Se prevén tormentas fuertes o severas, con acumulados de lluvia significativos que podrían generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Zonas afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional la alerta naranja afectará a: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

Además hay alerta amarilla para: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

ALERTA NARANJA

Recomendaciones ante el mal tiempo

Ante este escenario, se recomienda:

  • Evitar circular por calles anegadas o zonas inundables.

  • No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.

  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

  • Desconectar artefactos eléctricos ante tormentas con fuerte actividad eléctrica.

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Inicio de marzo con alerta amarilla por tormentas y posible descenso de temperaturas

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Lo que se lee ahora
Siguen las inscripciones abiertas.
Oficios.

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel